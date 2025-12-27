¿Eleazar Gómez llega a Venga la alegría en 2026? Se encienden las alarmas tras La granja VIP 2025

El nombre de Eleazar Gómez vuelve a colocarse en el centro de la conversación mediática y, esta vez, no es por una polémica dentro de un reality show, sino por un rumor que ya provoca ruido en los pasillos de TV Azteca. Luego de llegar hasta la gran final de La granja VIP 2025, el actor estaría más cerca que nunca de presuntamente asegurar su regreso definitivo a la televisión abierta, ahora como posible integrante de Venga la alegría. ¿Será?

¿Eleazar Gómez se integrará a Venga la alegría fin de semana en 2026?

Los rumores sobre la presunta llegada de Eleazar Gómez a Venga la alegría fueron dados a conocer por el periodista Gabriel Cuevas, quien adelantó que el actor presuntamente estaría considerado para sumarse al equipo del programa en su versión de fin de semana. Esta posible incorporación formaría parte de los movimientos que TV Azteca estaría preparando rumbo a 2026.

De acuerdo con esta información, el perfil de Eleazar Gómez presuntamente encajaría en la nueva estrategia del matutino, que sería supuestamente busca renovar rostros, atraer nuevos públicos y generar mayor impacto en redes sociales. No es casualidad que su nombre surja justo después de convertirse en uno de los participantes más comentados de La granja VIP 2025,

Eso sí, hasta el momento ninguna de las partes involucradas ha confirmado oficialmente la información, por lo que se trata de un trascendido que sigue creciendo conforme pasan los días. Aun así, dentro del medio televisivo ya se habla de Eleazar como un “candidato fuerte” para integrarse al programa.

¿Qué pasó con Eleazar Gómez en la final de La Granja VIP 2025?



La final de La granja VIP 2025, se llevó a cabo el domingo 21 de diciembre, una noche cargada de tensión y expectativa. Eleazar Gómez logró colocarse entre los cinco finalistas de La granja VIP, consolidándose como uno de los participantes más fuertes del reality.

Tras una larga gala, el actor disputó el primer lugar frente a Alfredo Adame, en un duelo que mantuvo al público al filo del asiento. Finalmente, fue la audiencia quien decidió otorgarle la victoria al también polémico presentador de televisión, dejando a Eleazar como segundo finalista.

A pesar de no llevarse el primer lugar, su recorrido dentro del programa fue uno de los más comentados. Incluso con un inicio complicado y señalamientos por una prueba en la que se detectó que hizo trampa, Eleazar logró darle la vuelta a la narrativa y ganarse el respaldo de muchos espectadores, convirtiéndose en uno de los “granjeros” favoritos hasta el final.

¿Cuánto tiempo estuvo Eleazar Gómez fuera de la televisión tras la polémica con Tefi Valenzuela?

Eleazar Gómez se alejó de la pantalla chica después del escándalo con Tefi Valenzuela en noviembre de 2020, cuando fue detenido por violencia familiar. Aunque obtuvo libertad condicional en marzo de 2021, no volvió a aparecer en televisión hasta octubre de 2025, cuando participó en el reality La granja VIP de TV Azteca. En total, el actor permaneció casi cinco años fuera del medio, marcando uno de los silencios más largos en su carrera.

Sin embargo, no dejo de tocar puerta , Eleazar Gómez buscó retomar su carrera en el mundo artístico con proyectos teatrales y musicales:



Regreso al teatro en 2022: En enero de ese año, anunció oficialmente su retorno a los escenarios con una obra, afirmando: “Voy a regresar a los escenarios, va a ser en teatro, eso sí lo puedo decir, estamos próximos a estrenar”.



En enero de ese año, anunció oficialmente su retorno a los escenarios con una obra, afirmando: “Voy a regresar a los escenarios, va a ser en teatro, eso sí lo puedo decir, estamos próximos a estrenar”. Poco después, confirmó su participación en la obra “El tema” , producida por Jesús Galeana , donde compartió créditos con su hermana Zoraida Gómez , además de figuras como Aleida Núñez , Horacio Pancheri , Nacho Casano y Ricardo Franco .



, producida por , donde compartió créditos con su hermana , además de figuras como , , y . Incursión en la música: Eleazar también reveló que preparaba material musical, incluyendo sesiones fotográficas para la portada de su álbum, asegurando que “viene mucha música”.