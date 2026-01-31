¿Murió Ricardo Fastlicht, conductor de ‘Me caigo de risa’, a los 51 años? Así fue como desmintió la noticia falsa

En medio del luto por el productor Pedro Torres, el actor Ricardo Fastlich, quien actualmente forma parte de ‘Me caigo de risa’, encendió las alarmas después de que comenzara a circular la versión de que, presuntamente, había muerto a los 51 años. La especulación causó mucha incertidumbre en redes sociales. Afortunadamente, los rumores son falsos y Ricardo Fastlicht se encuentra muy bien. De hecho, fue él mismo quien desmintió las especulaciones y tranquilizó a todos sus fervientes seguidores.

Ricardo Fastlicht / Redes sociales

¿Por qué se dijo que Ricardo Fastlicht, conductor de ‘Me caigo de risa’, había muerto a los 51 años?

Todo comenzó a raíz de una publicación en Instagram. Ricardo Fastlicht compartió una fotografía suya en blanco y negro, como se suele hacer cuando se anuncia la muerte de alguien, lo que generó mucha preocupación.

En la descripción del post, el actor mencionó estar listo para cumplir sus objetivos de este año. Si bien admitió que era todo un “experto” procrastinando, expresó su deseo de que ahora fuera diferente y motivó a todos sus seguidores a cumplir con sus metas.

“¿Cómo van con sus propósitos del 2026? ¿Aplicándose? Yo, en paz. Arrancando miedos. Momento de arriesgarse para cumplir metas. Dejar de procrastinar (soy experto)” Ricardo Fastlicht

También dejó ver que está muy bien de salud, pues escribió: “Pinta bien el 2026. Con salud”. Si bien la mayoría de sus fans lo felicitaron por su forma de pensar, algunos afirmaron haberse sentido muy preocupados al ver su fotografía en blanco y negro.

Comentarios como “me asustaste”, “sentí miedo por un segundo” y “por un momento creí que habías muerto” se podían leer. Al parecer, el actor fue muy consciente de esta pequeña confusión, pues reapareció poco después con un bonito mensaje.

Así fue como Ricardo Fastlicht, conductor de ‘Me caigo de risa’, desmintió su muerte

Además del mensaje en su publicación, Ricardo Fastlicht, conductor de ‘Me caigo de risa’, compartió una historia en Instagram para dejar claro que está bien y más vivo que nunca.

El actor reposteó las felicitaciones de cumpleaños a Adriana Montes de Oca, una famosa cantante y actriz mexicana que hace poco estuvo como invitada en ‘Me caigo de risa’.

“Hoy cumple años uno de los cuatro regalos más bonitos que tuvimos en la 11ª temporada ¡Felicidades @adrianamontesdeo ! Ya nos urge volver a jugar contigo, ¡te adoramos!”, se lee en el post.

Ricardo Fastlicht / Redes sociales

¿Quién es Ricardo Fastlicht, conductor de ‘Me caigo de risa’?

Ricardo Fastlicht es un comediante, actor y conductor mexicano.

Actualmente tiene 51 años.

Su debut en televisión fue en 2003, cuando participó con diversos personajes en ‘La casa de la risa’.

No obstante, saltó a la fama gracias a su aparición en ‘Amor mío’, serie del 2006.

A partir de allí, se le ha visto en varias películas y series como ‘Un gancho al corazón’, ‘Por amar sin ley’ y ‘Perdona nuestros pecados’.

Su última aparición fue en ‘Monteverde’, telenovela del 2025.

Actualmente es conductor de ‘Me caigo de risa’.

