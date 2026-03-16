Integrante de “Hoy” saldrá del programa tras discusión en plena transmisión EN VIVO con conductor; ¿quién es?

Una acalorada discusión durante la transmisión del matutino Hoy desató polémica en redes sociales y ahora un reportero del programa quedaría fuera tras una acalorada discusión con el influencer Pablo Chagra. El conflicto sucedió en torno al escándalo de Ana Bárbara y su esposo, Ángel Muñóz.

Colaborador del matutino no llegó al ensayo de Las estrellas bailar en Hoy / Captura de pantalla

¿Qué reportero de Hoy discutió con Pablo Chagra en pleno programa?

El conflicto entre Pablo Chagra y Sebastián Reséndiz ocurrió durante la sección “¿De qué me hablas?” de Hoy, cuando ambos discutían el escándalo que rodea a la cantante Ana Bárbara, su esposo Ángel Muñoz y la reportera Adri Toval.

Durante el debate, Sebastián Reséndiz defendió que la responsabilidad principal en un caso de infidelidad recae en quien tiene un compromiso formal. En pleno programa, cuestionó que la conversación se centrara en descalificar a la mujer Toval.

“ Lo que sí me da coraje es que ahora la culpa sea de la mujer. ¿Quién tenía el compromiso? ¿Quién estaba casado? ”, expresó Reséndiz.

La postura provocó la reacción inmediata de Pablo Chagra, quien calificó a Adri Toval como “corriente” por la manera en que expuso detalles íntimos de la relación que Toval tiene con Muñoz. La respuesta generó un intercambio cada vez más intenso entre ambos: “ Eso no le quita lo corriente a esta mujer ”, dijo Chagra.

Reséndiz elevó el tono de voz para insistir en que no se debía desacreditar a una mujer por presentar pruebas o contar su versión:

No es corriente, es una mujer que a ella le ofrecieron una relación sentimental, no le dijeron que era la amante, porque él dice que había un bache emocional. Sebastián Reséndiz, recuperado de Radio Fórmula

Por su parte, Pablo Chagra en su participación en La mejor, habló sobre lo sucedido, y recalcó:

Este personaje, Sebastián, me empieza a gritar. ‘No no, no puedes denigrar a una mujer’. No está denunciando un abuso, pero esta mujer está hablando de cómo se fue a meter a un matrimonio. Pablo Chagra

Minuto 4:45

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¿Sebastián Reséndiz saldrá de Hoy tras discusión con Pablo Chagra?

La tarde del domingo 16 de marzo, Sebastián Reséndiz, reportero de Hoy, compartió en su cuenta oficial de X, que existía la posibilidad de que lo dejaran de ver en TV, tras lo ocurrido con Pablo Chagra.

“ Lo más probable es que me dejen de ver en TV por mi reacción ante un comentario de discriminación, pero nunca me voy a arrepentir de defender a una mujer ”, escribió el reportero.

El mensaje fue eliminado horas después, pero tiempo suficiente para que se generaran algunas reacciones sobre lo sucedido.

Después, el mismo Reséndiz cambió el sentido de su mensaje, y compartió: “ Soy lo que unos juzgan y otros halagan, lo que causa conflicto pero impacta, lo que escuchan, lo que sube los números, lo que desgraciadamente nunca es suficiente, pero yo seguiré defendiendo mi opinión ”.

Al momento, Sebastián no ha dado más detalles sobre esta situación. ¿Será que se va de Hoy?



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¿Sebastián Reséndiz queda fuera de Hoy? / Radio Fórmula

¿Quién es Sebastián Reséndiz, actual reportero de Hoy?

Sebastián Reséndiz es un periodista y reportero mexicano especializado en espectáculos, conocido por ser colaborador en el programa matutino Hoy.

Reséndiz comenzó su trayectoria en el periodismo de espectáculos cubriendo eventos, conferencias de prensa y alfombras rojas relacionadas con la industria televisiva, musical y del cine.

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