Poncho de Nigris abre su corazón y habla de su relación con su hija mayor: “Me duele”, dice el influencer

Poncho de Nigris compartió un mensaje para su hija mayor, fruto de su relación con su expareja Lucy Garza, ¿el exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos México 2023 confirmó el distanciamiento entre ambos? Te contamos todos los detalles.

No te pierdas: ¿Ángela Aguilar en el Ring Royale 2? Integrante de la dinastía sería parte del evento: ¡Esto dijo Poncho!

Poncho de Nigris se sincera sobre su hija y lanza mensaje. / Redes sociales

¿Cómo empezó la polémica entre Poncho de Nigris y su hija mayor?

La polémica entre Poncho de Nigris y su hija se volvió tendencia, luego de que su madre, doña Leticia Guajardo, habló del tema en una transmisión en vivo en redes sociales, donde se refirió al distanciamiento entre ambos y lo vinculó con la fiesta de cumpleaños número 15 de la adolescente que no habría querido pagar el conductor. “Ya se pelearon, (ella) y su papá, ya no se hablan, muy triste todo”, dijo, al exponer la situación de manera pública.

Tras estas declaraciones, Poncho de Nigris fijó su postura en un video y explicó parte del contexto familiar, señalando que no busca reunir a su entorno con el de su expareja Lucy Garza. “No quiero juntar las familias y lo digo sinceramente y no sé si esté mal. No quiero juntar a la mamá de (ella) con la familia de más o con la abuela que está en la cárcel, espero que me entiendan, a (mi hija) le doy lo que quiera”, señaló, al mencionar alternativas como un automóvil, dinero o un viaje.

No te pierdas: Poncho de Nigris confirma reality del Ring Royale, tras éxito de su evento: ¿Quiénes serán los participantes?

Poncho de Nigris habla de su hija mayor y su relación en medio de la polémica por la fiesta de 15 años que no pagó. / IG: @ponchodenigris

¿Qué dijo Poncho de Nigris de su hija mayor?

A través de sus redes sociales, el empresario Poncho de Nigris le mandó un mensaje a su hija mayor para felicitarla por su cumpleaños 16, destacando que estará para ella en todo momento, sin embargo, confirmó que existe un distanciamiento entre ambos.

“Te quiero y te amo con todo mi corazón. Siempre estaré ahí para ti, en las buenas y en las malas. Por problemas de adultos, no puedo comunicarme contigo, me encantaría verte y abrazarte, te extraño mucho”, destacó el influencer.

Además, Poncho de Nigris mencionó que espera que su felicitación llegue a su hija y le pidió que se comunique con él, pues el que no hablen es una situación que lo entristece.

“Te mando este mensaje por aquí para que sepas que siempre pienso en ti y quiero lo mejor para ti. ¡Feliz 16, hija! Dale RT para que le llegue mi felicitación a mi primogénita. Comunícate conmigo, me duele mi corazón. Te amo, felices 16". Poncho de Nigris.

No te pierdas: Productora de La casa de los famosos México ¡rechaza a doña Alegría por la bocota de Poncho de Nigris!

Poncho de Nigris confirma que hay distancia con su hija mayor y comparte su postura sobre el tema. / Redes sociales

¿Cuántos hijos tiene Poncho de Nigris?

Poncho de Nigris es papá de cuatro hijos. Su primera experiencia como padre se dio durante su relación con Lucy Garza, con quien tuvo a su hija mayor. Años después, ya en su matrimonio con Marcela Mistral, amplió su familia con tres hijos más.

En redes sociales, el también empresario ha compartido momentos relacionados con su faceta como padre, desde actividades cotidianas hasta celebraciones familiares.

No te pierdas: Marcela Mistral escuchó polémica conversación de Poncho de Nigris, ¿con otra mujer? Asegura la dejó “devastada”