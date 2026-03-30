Marcela Mistral escuchó polémica conversación de Poncho de Nigris, ¿con otra mujer? Asegura la dejó “devastada”

El rumor volvió a cobrar fuerza. Marcela Mistral habló por primera vez de una conversación que la dejó emocionalmente devastada antes de subir al ring. Aunque muchos creyeron que se trató de una infidelidad, la verdad detrás de ese momento fue otra: un rechazo que le rompió el corazón, tocó fibras profundas en su relación con Poncho de Nigris y terminó convirtiéndose en el motor que la llevó a Ring Royale y a vencer a Karely.

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¿Marcela Mistral encontró mensajes de infidelidad o qué detonó realmente su crisis emocional?

Durante meses, las redes sociales especularon sobre qué fue lo que motivó a Marcela Mistral a aceptar un combate tan mediático como el de Ring Royale. Las teorías iban desde problemas personales hasta un supuesto escándalo de pareja. Sin embargo, la influencer decidió aclararlo todo en una conversación íntima dentro del pódcast de Aldo de Nigris.

Contrario a lo que muchos pensaban, no hubo mensajes de infidelidad, pero sí una charla que le dejó una herida profunda. Todo comenzó cuando Marcela recibió una invitación para participar en un evento de peleas previo a Ring Royale, conocido como Supernova. Como acostumbra, decidió comentarlo con su esposo, Poncho de Nigris.

“Poncho estaba en la cocina conmigo y yo le dije: ‘Oye, me buscaron de unas peleas’”, relató Marcela, dejando claro que la conversación empezó como cualquier otra decisión laboral en pareja.

Poncho, interesado en apoyar, decidió hablar directamente con los organizadores. Fue ahí donde llegó la respuesta que nadie esperaba y que marcaría un antes y un después para la influencer.

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Poncho de Nigris y Marcela Mistral / Instagram: @musamistral

¿Qué le dijeron a Poncho de Nigris sobre Marcela Mistral y por qué la rechazaron?

La llamada fue breve, pero devastadora. Marcela Mistral recordó palabra por palabra lo que su esposo escuchó del otro lado del teléfono, una frase que hoy sigue resonando en su memoria.

“No, no, no, ella no, pero tú… te queremos a ti, pero a ella no. Ya estamos completos, pero te queremos a ti”, contó Marcela Mistral, sin ocultar el impacto del momento.

Ese “no” directo fue el golpe emocional que, según confesó, la dejó devastada: “Pues sí, digo, de ahí viene… pues sí, sí me dijeron que no, que no me querían”, admitió con total honestidad, despejando cualquier duda sobre si se trató de rumores o malos entendidos.

Marcela explicó que está acostumbrada a ese tipo de negativas dentro del medio, pero reconoció que en ese momento sí dolió más de lo normal.

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¿Ese rechazo fue el verdadero origen del Ring Royale y su pelea contra Karely?

Tras esa conversación, Marcela Mistral no tomó ninguna decisión impulsiva. Ella misma aclaró que Ring Royale no nació como una venganza inmediata, aunque el episodio quedó sembrado en su mente por mucho tiempo.

“Yo siempre traía en mi mente el de ‘te cerraron la puerta, pues les compraste la casa’”, confesó, dejando ver que el rechazo funcionó como una motivación silenciosa.

Con el paso del tiempo, el proyecto de Ring Royale se fue consolidando gracias a la iniciativa de Poncho de Nigris. Marcela fue clara en señalar que no fue ella quien impulsó el evento como una respuesta directa.

“Pero no lo hice yo, lo hizo él, Poncho, y nosotros fuimos parte”, explicó, desmintiendo la narrativa de que todo surgió por resentimiento personal.

Aun así, cuando finalmente se anunció su combate contra Karely, muchos recordaron aquel “no” inicial. La pelea no solo representaba un reto físico, sino una revancha emocional frente a quienes dudaron de ella.

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¿Cómo transformó Marcela Mistral ese golpe emocional en una victoria en Ring Royale?

La victoria de la llamada “Musa Mistral” fue celebrada ampliamente y posicionó a Ring Royale como uno de los eventos más comentados del año. Para muchos, ese triunfo fue la respuesta perfecta al rechazo que vivió meses atrás.

Sin embargo, Marcela insistió en que no guarda rencor. Incluso aseguró que quienes la rechazaron probablemente nunca imaginaron el impacto que tendría esa decisión.

“Yo creo que ellos ni en cuenta. O sea, como que a lo mejor no relacionaban”, reflexionó, dejando claro que su proceso fue interno y personal.