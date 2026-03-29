¿Marcela Mistral y Poncho de Nigris en peligro? Queda grabado el momento en el que ¿casi se ahogan? VIDEO

Tras el éxito del ‘Ring Royale’, Poncho de Nigris y Marcela Mistral, su esposa, compartieron en redes sociales que se fueron de vacaciones en familia a una lujosa playa. Sin embargo, lo que llamó totalmente la atención fue el polémico momento que protagonizaron en un balneario. ¿Casi se ahogan? ¡Quedó grabado! ¿Qué pasó? Te contamos.

Marcela Mistral y Poncho de Nigris / IG: @musamistral

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¿Cómo fue la pelea de Marcela Mistral y la influencer Karely en el ‘Ring Royale’?

El ‘Ring Royale’ 2026, evento organizado por Poncho de Nigris, se convirtió en un fenómeno en redes sociales. El pasado 15 de marzo se llevaron a cabo diversos enfrentamientos que dejaron con ganas de más a los televidentes y usuarios, ya que no solo hubo cantantes de renombre para amenizar el evento, sino que las peleas causaron gran furor.

Entre los enfrentamientos más destacados estuvieron:



Marcela Mistral vs. Karely (vencedora: Marcela Mistral)

Alfredo Adame vs. Carlos Trejo (vencedor: Carlos Trejo)

Abelito vs. Bull Terrier (vencedor: Bull Terrier)

Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella (vencedor: Aldo de Nigris)

Cabe señalar que la pelea estelar fue la de Marcela Mistral y Karely. Este enfrentamiento fue uno de los más comentados, tanto por la tensión previa entre ellas, como por lo ocurrido en el ring.

Pese a que Karely llegó con experiencia de un combate anterior, Mistral logró imponerse gracias a su preparación física y disciplina durante el entrenamiento. Esto le permitió obtener la victoria y quedarse con el cinturón del ‘Ring Royale’.

Marcela Mistral envía mensaje tras pelea con Karely Ruiz / Captura de pantalla

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¿Qué les pasó a Marcela Mistral y a Poncho de Nigris en sus vacaciones tras el ‘Ring Royale’?

A semanas del furor que generó el ‘Ring Royale’, Poncho de Nigris anunció en sus redes sociales que se tomaría un descanso y viajaría con su familia a la playa. Sin embargo, el regiomontano y Marcela Mistral encendieron las alarmas tras protagonizar un polémico momento en la alberca. ¿Qué les pasó?

A través de su cuenta oficial de Instagram, ‘la Musa’ compartió un video en el que se observa cómo Poncho y ella se voltean de una dona inflable tras bajar de un tobogán. En el clip, Marcela se muestra aparentemente desorientada por la caída.

“Siendo @ponchodenigris. ¿Qué posibilidad había de voltearnos en la dona? ‘Ninguna’. ¿Con @ponchodenigris? ‘TODAS’”. Marcela Mistral

Por su parte, De Nigris, entre risas, la ayuda a salir de la alberca y posteriormente la abraza. Ante esto, la conductora reacciona y le grita:

“Fue su culpa… Me volteó, me volteaste”. Marcela Mistral

Poncho y Marcela Mistral protagonizan polémico momento en sus vacaciones / IG: @musamistra

Aunque todo se trató de una broma, algunos usuarios reprobaron la acción del exparticipante de ‘La casa de los famosos México’, al señalar que “casi ahoga” a su esposa y que ambos estuvieron en riesgo por lo inesperado de la caída.

Sin embargo, otros cibernautas destacaron que todo fue un simple juego entre la pareja y pidieron no exagerar la situación.

Estos fueron algunos comentarios:



“Wow, los más divertidos del condado. Nadie hace falta, ustedes son la familia De Nigris Leal”,

“No se pongan pesados, solo se están divirtiendo”,

“Qué miedo, tengan cuidado”,

“Marce y Poncho, qué risas con ustedes jajajajajajaa. Para las próximas vacaciones necesitamos un 24/7 con ustedes”,

“Oye, cuida a mi Marce, casi me la ahogas”,

“Marce, Poncho te abraza y lo quitas”,

“Hay que tener más cuidado, esos juegos se pueden convertir en tragedia”.

Así fue el momento:

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¿Qué dijeron Marcela Mistral y Poncho de Nigris tras el incidente en sus vacaciones?

Al momento, Marcela Mistral y Poncho de Nigris no se han pronunciado sobre la polémica que generó el video. No obstante, han estado muy activos en redes sociales, donde compartieron que viajaron en un yate junto a algunos amigos.

Eso no es todo, también generó polémica un comentario de Leticia Guajardo en uno de los videos de Poncho, todo habría iniciado debido a que él escribió: “La familia es el núcleo de toda sociedad. La familia es primero. Agradecidos y sumando siempre”.

Ante esto, doña Lety respondió: “Gracias, gracias”.

Poncho y Marcela Mistral protagonizan polémico momento en sus vacaciones / IG: @musamistra

Lo anterior fue interpretado por algunos usuarios como un supuesto “reclamo”, pues señalaron que la mamá del regio no habría sido tomada en cuenta para dichas vacaciones.

Incluso, Aldo de Nigris reaccionó con tono de burla a la situación con los siguientes comentarios: “Dice doña Alegría que gracias”, “Bien bonita tu familia, tío Poncho”.

¿Doña Lety se molestó porque Poncho de Nigris no la invitó a sus vacaciones? / IG

Por su parte, Poncho de Nigris no tardó en responder a la polémica a través de X:

“Doña Alegría, le tocan la que siguen” Poncho de Nigris

¿Habrá nueva polémica entre Poncho de Nigris y doña Lety Guajardo, su mamá?