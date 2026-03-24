Ring Royale 2: Poncho de Nigris confirma 2 peleas “muy virales” y revela cómo elegirá a las celebridades

El creador de contenido y conductor Poncho de Nigris volvió a colocarse en tendencia luego de revelar avances sobre la segunda edición de su evento de peleas entre celebridades, Ring Royale. A través de sus redes sociales, el también finalista de La casa de los famosos México confirmó que ya hay dos enfrentamientos pactados para la segunda edición, lo que de inmediato despertó la conversación entre seguidores del formato.

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Ring Royale / Redes sociales

¿Qué pasó en el Ring Royale 1?

La primera edición de Ring Royale se llevó a cabo con la participación de varias personalidades conocidas del espectáculo y redes sociales. Entre los nombres que formaron parte del evento estuvieron Karely, Marcela Mistral, Alfredo Adame, Carlos Trejo, así como Aldo de Nigris y Nicola Porcella, entre otros.

El formato consistió en peleas entre celebridades dentro de un ring, generando reacciones en redes sociales por los enfrentamientos y la convivencia entre figuras mediáticas. La combinación de personalidades con trayectorias distintas impulsó la viralidad del evento, lo que derivó en que el público comenzara a pedir una segunda edición.

En la primera edición de Ring Royale, estos fueron algunos de los resultados más destacados de la noche:



Alfredo Adame derrotó a Carlos Trejo por nocaut técnico en el primer round

por nocaut técnico en el primer round Marcela Mistral venció a Karely Ruiz por decisión unánime

por decisión unánime Aldo de Nigris ganó su combate ante Nicola Porcella

Bull Terrier obtuvo la victoria frente a Abelito p or decisión unánime

or decisión unánime Chuy Almada “el Toro” derrotó a Alberto del Río “el Patrón”, tras una riña entre las esquinas

Ronny se llevó el triunfo ante José Toporek

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¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre los enfrentamientos del Ring Royale 2?

El lunes 23 de marzo, Poncho de Nigris publicó un mensaje en la red social X, antes Twitter, en el que confirmó que ya hay dos peleas definidas para la segunda edición del evento.

En su publicación, el conductor escribió:

“Ya tenemos 2 peleas muy virales para la segunda edición de Ring Royale... Aquí son celebridades. No streamers ni gamers de niños. Aquí pura celebridad. 5 peleas más, los leo” Poncho de Nigris

Hasta el momento, no se han dado a conocer los nombres de las celebridades que participarán en las dos peleas ya confirmadas para Ring Royale 2. La información compartida por el organizador se limita a señalar que los enfrentamientos ya están pactados.

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Que tengan una excelente semana. Ya tenemos 2 peleas muy virales para la segunda edición de #ringroyale quiénes más de los famosos les gustaría ver y que sean virales !!!! Aquí son celebridades. No streamers ni gamers de niños. Aquí pura celebridad. 5 peleas más, los leo. — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) March 23, 2026

¿Quiénes se estarían enfrentando y cuáles son las sugerencias en redes del Ring Royale 2?

Además de los dos combates ya confirmados por Poncho de Nigris, en torno a Ring Royale 2 han comenzado a circular distintos nombres que podrían integrarse a la cartelera, tanto por filtraciones como por comentarios dentro del propio entorno del evento.

Uno de los enfrentamientos que más conversación ha generado es el posible duelo entre Doña Alegría, madre de Poncho de Nigris, y Crista Montes, mamá de Gala Montes. Esta versión surgió a partir de declaraciones del conductor digital Pablo Chagra, quien mencionó en un espacio de radio que dentro de la organización se ha comentado la intención de concretar ese combate.

En paralelo, también se han dado a conocer algunos nombres que podrían formar parte del evento. La propia Doña Alegría mencionó en un video que Andrea Tamez De Nigris tendría un combate frente a la influencer Fer Alucín, lo que apunta a que el evento continuará incluyendo perfiles con presencia en redes sociales.

Asimismo, han surgido otras propuestas impulsadas por la conversación digital, como una posible revancha entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, así como la inclusión de figuras como Santa Fe Klan o Wendy Guevara.

A esto se suma otra publicación del propio Poncho de Nigris, quien compartió una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparecen Ángela Aguilar y Cazzu caracterizadas como boxeadoras. Aunque no existe confirmación oficial sobre este enfrentamiento, la imagen detonó especulación sobre una posible participación de ambas en la segunda edición.

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