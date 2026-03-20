¿Nicola Porcella explota contra Poncho de Nigris y Ring Royale? El conductor revela si volverá a pelear

Tras su participación en el evento Ring Royale, el nombre de Nicola Porcella regresó a la polémica por una revelación que llamó la atención en torno a lo ocurrido dentro y fuera del ring del espectáculo organizado por Poncho de Nigris, ¿será que le tiró al empresario o qué dijo? Te contamos los detalles.

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Nicola Porcella fue parte de Ring Royale 2026. / Redes sociales

¿Cómo fue la pelea de Aldo de Nigris y Nicola Porcella en Ring Royale?

Nicola Porcella perdió su combate ante Aldo de Nigris durante el evento Ring Royale, en una pelea que se definió en el segundo round. El desenlace ocurrió luego de que el regiomontano conectó un golpe que provocó la caída de Porcella a la lona, marcando el momento clave del enfrentamiento.

Tras el impacto, el combate no continuó y se determinó la victoria para Aldo de Nigris en ese asalto. La pelea formó parte del espectáculo que reunió a distintas figuras públicas en el ring, donde ambos contendientes se midieron en un formato que combinó entretenimiento y competencia.

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Aldo de Nigris derrotó a Nicola Porcella en Ring Royale. / Redes sociales

¿Qué dijo Nicola Porcella sobre Poncho de Nigris y Ring Royale?

Tras su participación en Ring Royale, Nicola Porcella aclaró su postura sobre el combate y descartó cualquier crítica hacia Aldo de Nigris, con quien compartió el ring. Por el contrario, el también conductor destacó la experiencia como parte de un proyecto que, según sus palabras, superó expectativas en cuanto a alcance y respuesta del público.

“Muy bonito, felicitar a Poncho y a todos, lo hablamos con todos acá. Nadie creyó en Ring Royale y ha sido una locura, seis millones de conectados a la misma vez. No (estaba asustado), uno entra nervioso, la gente creo que malinterpreta y yo dije que no quería parar la pelea, pero si el referí dijo ‘Hasta acá’, pues hasta acá”, dijo el actor y conductor durante una entrevista con Edén Dorantes.

Además, explicó cuál era su estrategia dentro del combate y reconoció el nivel de su oponente, quien recientemente se coronó como ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos México. “Mi estrategia era aguantar los dos primeros rounds para llegar al tercero para ver si podía equiparar las cosas, no me funcionó porque peleé contra Aldo que es un toro, el chico es una locura, físicamente es inmenso… es tipazo”, señaló.

Porcella destacó el trato recibido por parte de Aldo de Nigris durante la pelea y agradeció la oportunidad de enfrentarlo en este contexto:

“Si algo que tengo que reconocer es que él sabía que yo estaba mal de la costilla y casi siempre trató de no pegarme en la costilla. Le agradezco que me haya dado la oportunidad contra él, es ahorita el ganador de La casa de los famosos y está para contrincantes que puedan dar un poquito más. Por el tiempo, no pude estar a la altura de lo que Aldo pudo hacer, pero creo que Aldo está a la altura de una Velada de España”. Nicola Porcella

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Nicola Porcella habló de su participación en Ring Royale. / Redes sociales

¿Nicola Porcella volvería a subirse al ring?

Tras su participación en Ring Royale, Nicola Porcella compartió que su experiencia en el ring no se repetirá, al señalar que su incursión en el boxeo formó parte de un momento específico en su trayectoria. El también conductor explicó que, aunque disfrutó el proceso, no contempla volver a pelear, dejando claro que su aparición en este formato quedó como un episodio aislado.

“No, de conductor podría entrar, pelear no. Hasta ahorita es debut y despedida, la pasé bien, hice una entrada hermosa, poniendo en alto el nombre de mi país Perú y de México, fue muy bonito poner la foto de mi familia allá, fue una experiencia muy bonita y una historia más que contar en mi vida” Nicola Porcella

Por otra parte, el actor también abordó la conversación generada en torno al uso de la bandera de México en su vestimenta durante la pelea, aclarando que no incurrió en ninguna falta. Según explicó, su intención fue rendir un reconocimiento tanto a México como a su país de origen, Perú, sin alterar los símbolos patrios.

“No, utilicé la bandera de México, la gente malinterpreta y quiere hacer ruido donde no hay cosas, yo la utilicé en agradecimiento a mis dos países, Perú y México, yo no cambié nada, uno cuando cambia los símbolos patrios es cuando está cometiendo una falta. Yo no lo usé por un tema de show, sino de agradecimiento”, puntualizó el conductor peruano.

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