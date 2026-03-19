Mhoni Vidente hace fuerte predicción de Aldo de Nigris en el box tras pelea vs. Nicola Porcella en el Ring Royale

El nombre de Aldo de Nigris continúa generando conversación tras su participación en el Ring Royale en la Arena Monterrey, donde se enfrentó a Nicola Porcella. El combate llamó la atención no sólo por tratarse de figuras del entretenimiento, sino por el resultado que sorprendió a los asistentes y a seguidores en redes sociales. ¡Aldo ganó! Luego de la victoria, Mhoni Vidente hizo una predicción ¡que paralizó las redes!

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Nicola Porcella vs Aldo de Nigris / Redes sociales

¿Qué predijo Mhoni Vidente sobre el futuro de Aldo de Nigris en el boxeo?

De acuerdo con lo expresado por Mhoni Vidente , en las predicciones en el Heraldo, la incursión de Aldo de Nigris en el boxeo no sería un hecho aislado. La tarotista aseguró que existe un potencial que podría desarrollarse más allá de exhibiciones o eventos mediáticos.

“Es que ha sido deportista toda su vida”, afirmó la vidente al referirse a las capacidades físicas del influencer, destacando que su desempeño no sería casualidad, sino resultado de una base deportiva previa.

Además, enfatizó que el combate podría representar el inicio de un camino más sólido dentro del deporte:

“Aldo se veía más flaquito pero ahí te das cuenta de lo importante que fue el acercamiento de Julio César Chávez” Mhoni Vidente

Comentó, haciendo referencia a la presencia del excampeón mundial durante el evento. Estas declaraciones surgieron luego de que Aldo lograra derribar en un par de ocasiones a Nicola Porcella, lo que influyó en la percepción sobre su desempeño dentro del ring.

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Ring Royale / Redes sociales

¿Qué relación tendría Julio César Chávez con Aldo de Nigris?

Uno de los elementos que más llamó la atención durante el evento fue la presencia de Julio César Chávez, quien no pasó desapercibido entre el público. De acuerdo con lo señalado por Mhoni Vidente, su participación en el evento podría tener implicaciones más allá de lo anecdótico.

“Julio César Chávez quiere a Aldo de Nigris para meterlo realmente al box”, Mhoni Vidente

Aseguró la vidente, sugiriendo un posible interés del exboxeador en impulsar al influencer dentro de este deporte.

Durante el evento, Chávez protagonizó distintos momentos que generaron reacciones divididas entre los asistentes, desde abucheos hasta ovaciones. Sin embargo, su cercanía con Aldo de Nigris fue uno de los aspectos que más llamó la atención.

Este señalamiento coincide con el contexto del combate, en el que Aldo mostró potencia en sus golpes, un factor que le permitió imponerse, incluso frente a un rival que, en teoría, contaba con ventajas físicas como mayor estatura y alcance.

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¿Qué proyectos tiene actualmente Aldo de Nigris tras su paso por el Ring Royale?

Además de su incursión en el boxeo, Aldo de Nigris mantiene actividad en el ámbito digital. Tras ganar la tercera temporada de La casa de los famosos México, el influencer ha diversificado sus proyectos y presencia en plataformas.

Actualmente forma parte del reality digital “Probando probando”, donde comparte pantalla con el también creador de contenido Abelito. En este formato, ambos realizan distintas actividades, experimentan con oficios y generan contenido enfocado en entretenimiento para su audiencia.

El programa ha ganado notoriedad por su estilo cercano y dinámico, lo que ha permitido a Aldo mantener una conexión constante con el público joven. Esta faceta digital se suma a su reciente exposición mediática tras el combate de box, ampliando su presencia en distintos espacios del entretenimiento.

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