¿Aarón Mercury anda coqueto? Dicen que una fan le robó el corazón tras entrevista ¿cómo lo predijo Moni Vidente?

Aarón Mercury volvió a ser tendencia, pero esta vez no solo por su victoria en el ring, sino por la increíble química que mostró con la influencer Martha del Hoyo durante una entrevista previa a Supernova Génesis. El coqueteo fue tan evidente que desató rumores de romance, bromas, comentarios de sus fans y hasta predicciones de Mhoni Vidente. ¿Quién es ella y por qué todos hablan del “efecto Mercurio”?

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¿Quién es Martha del Hoyo, la influencer que conquistó a Aarón Mercury?

El nombre de Martha del Hoyo comenzó a sonar con fuerza luego de que se viralizara una entrevista que le hizo a Aarón Mercury, creador de contenido y ganador en Supernova Génesis, justo antes de su pelea contra Mario Bautista, de la cual salió victorioso el pasado 26 de abril.

Desde los primeros segundos del video, usuarios notaron algo especial: miradas, sonrisas nerviosas y comentarios que parecían ir más allá de una charla casual. Incluso Lupita Villalobos, también presente en la entrevista, no pudo evitar intervenir con frases como: “¡Órale, coquetos!” y “¡Se gustan, se gustan!”, lo que solo avivó la sospecha entre los fans.

El momento que terminó por incendiar las redes fue cuando Martha lo elogió sin filtros y soltó:

“La gente dice que sin filtro ‘no’ (te ves bien) y yo quiero decir que sin filtro… ¡bien!” Martha del Hoyo

Aarón, visiblemente incómodo y sonrojado, respondió con modestia, pero ella insistió con un firme: “No, no, no, ¡sí!”

La química fue tan evidente que miles de internautas comenzaron a preguntarse si ahí estaba naciendo algo más que una simple entrevista.

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Martha del Hoyo y Aarón Mercury

¿Por qué relacionan sentimentalmente a Aarón Mercury con Martha del Hoyo?

El shippeo no tardó en explotar. Tras la publicación del video, Martha del Hoyo subió varios clips en sus redes sociales donde, en tono sarcástico y juguetón, dejó entrever una supuesta historia “privada” con el influencer, lo que fue tomado por muchos como una confirmación indirecta.

Uno de los momentos más comentados fue cuando, tras la pelea, bromeó diciendo:

“Y a mí no me dedicó la pelea, qué raro, ¿no? Se le olvidó, se le fue. A lo mejor no lo quiere hacer público todavía. Está bien, lo respeto. Me está cuidando… ay, Aarón, qué lindo, gracias.” Martha del Hoyo

Otro video, grabado en un aeropuerto, desató aún más risas y teorías cuando dijo:

Martha del Hoyo “Intentando asimilar que lo mío con Aarón no va a ser posible, porque, ¿cómo nuestros hijos se van a llamar Mercurio del Hoyo?… Lo siento, Aarón, aquí se terminó, aunque nunca fuimos por un café, nunca hablamos más de tres palabras, solo en el video”.

Aunque todo apunta al humor, el público no perdona y el shippeo sigue creciendo, sobre todo porque ambos se dejan comentarios en redes sociales, algo que no pasó desapercibido para las Mercurials, quienes lejos de molestarse, parecen aprobar completamente la idea.



“Se ven bonitos juntos”

“Qué ternura su coqueteo”

“Mi Aaroncito bien coqueto”

“Tienen química y los dos se pusieron nerviosos”

“Qué envidia, amiga, te quedó hermosa la entrevista”

El apoyo del fandom fue clave para que el tema se mantuviera en tendencia durante días. Incluso Martha admitió en uno de sus videos:

“No había entendido el efecto Mercurio hasta que lo entrevisté”. Martha del Hoyo

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¿Qué predijo Mhoni Vidente sobre Aarón Mercury y una relación con una fan?

Como si al chisme le faltara un ingrediente más, Mhoni Vidente apareció en escena. A mediados de abril, la astróloga lanzó una predicción que hoy muchos consideran premonitoria.

Según Mhoni, Aarón Mercury atraviesa un momento personal decisivo impulsado por el amor: “Amigos, ¿qué está pasando con este Aaron Mercury?… tiene 25 años, del signo de Escorpión, pero se quiere casar”.

La vidente fue más allá al asegurar que una mujer cercana, presuntamente fan del influencer, estaría involucrada sentimentalmente con él:

“Hay una muchacha que es fanática de él, que andan saliendo; se le acerca en cuestiones amorosas”. Mhoni Vidente

Además, Mhoni predijo la victoria de Aarón Mercury frente a Mario Bautista en Supernova Génesis, lo cual terminó cumpliéndose, aumentando la credibilidad de su lectura. ¿Coincidencia o señal? Para muchos fans, Martha del Hoyo encaja demasiado bien en esa predicción.

¿A qué se dedica Martha del Hoyo y por qué es tan popular en redes?

Más allá del romance viral, Martha del Hoyo tiene una sólida carrera como generadora de contenido. Se hizo conocida por sus sketches de lip sync, aunque también comparte contenido de moda, belleza y lifestyle.

En Instagram suma más de 336 mil seguidores, mientras que en TikTok supera los 1.7 millones, cifras que la colocan como una influencer con alcance masivo. Nació el 22 de junio de 1998, por lo que actualmente tiene 27 años.

Además, ha expresado su interés por la actuación y la música, y en su biografía se presenta como actriz, cantante y “Embajadora de Broadway”, dejando claro que sus aspiraciones van mucho más allá de las redes sociales.