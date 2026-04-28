Aarón Mercury debutará en telenovelas tras victoria en Supernova Génesis 2026: ¿Será el villano?

El influencer y creador de contenido, Aarón Mercury, parte de la cartelera de Supernova Génesis 2026, dará el salto a la actuación, luego de confirmarse que será parte de una telenovela. Te contamos lo que sabemos.

Aarón Mercury / Redes sociales

¿Aarón Mercury fracturó a Mario Bautista en el Supernova Génesis 2026?

La pelea de box entre Aarón Mercury y Mario Bautista en el Supernova Génesis 2026 fue electrizante de principio a fin (aunque duró poco más de un minuto y medio).

El exparticipante de La casa de los famosos México logró noquear de manera impresionante a Bautista, dejando asombrados a los presentes.

Tras esto, Mario Bautista aceptó su derrota, y además de bromear sobre su rápida derrota en el evento, también reveló que sufrió un problema con su mano: “ Mi nudillo salió del chat ”.

El cantante mexicano compartió una imagen en la que mostraba una radiografía de su mano, y aunque posteriormente borró la publicación, se observaba que tuvo un problema en el hueso que conecta el dedo índice con la muñeca.

Según información en redes, este tipo de lesiones surge por el impacto directo del puño cerrado, algo que es común en estas disciplinas.

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Mario Bautista sufre fractura / El Heraldo de México

¿En qué telenovela participará Aarón Mercury, tras victoria en Supernova Génesis 2026?

Luego de consolidarse como una figura popular en redes sociales y televisión, Aarón Mercury formará parte del nuevo melodrama producido por Rosy Ocampo.

Aunque aún no se ha revelado la fecha exacta de su estreno, el nombre del proyecto es Corazón de Marruecos. El elenco que será parte de esta nueva historia, ya ha sido confirmado y el influencer compartirá pantalla con reconocidos actores como:

África Zavala,

José Ron,

Claudia Álvarez,

Daniela Romo,

Luis Roberto Guzmán,

Mark Tacher,

Chantal Andere,

Arcelia Ramírez,

Alberto Estrella,

Luis Gatica,

Pedro de Tavira,

Tania Nicole y

Jesusa Ochoa.

Otro de los elementos que ha llamado la atención es que parte de la historia se desarrollará en Turquía, pero aún no se sabe exactamente de qué irá. Más detalles se revelarán próximamente.

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¿Qué dijo Aarón Mercury sobre su primera participación en una telenovela?

En una plática con TVNotas, Aarón Mercury habló sobre esta nueva etapa en su vida, siendo su gran oportunidad en la actuación, algo que tuvo que mantener en secreto durante varios días:

Feliz de que llegue este momento, de esta telenovela. (...) Emocionado, esto ha sido un sueño para mí. Aarón Mercury

Como un adelanto de su personaje, Aarón anunció que hará el papel de “Humberto”, alguien que es extremadamente bueno, lejos de alguien que puede ser un “villano” en el melodrama:

Este hombre es lo más bueno del mundo, es un ángel. Me van a ver ahí y yo creo que van a conectar mucho con mi personaje. Aarón Mercury

Por último, Aarón contó que estuvo en diversos cursos de actuación para poder afrontar este reto de la mejor manera, y hasta primeros actores lo han aconsejado en esta etapa: “ Más adelante me van a dar consejos, Alexis (Ayala) es como de ‘relájate, tomátelo en serio, toma muchas clases’, imagínate, tienes esta oportunidad, voy a aprender muchísimo ”, sentenció.

Se espera que en próximas semanas se sepa la fecha de estreno y más sobre la producción de Rosy Ocampo.

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