Aarón Mercury es acusado de presuntamente usar anabólicos en pelea vs. Mario Bautista en Supernova: ¿Trampa?

Supernova Génesis: 2026 estuvo marcada por golpes, equivocaciones, memes y hasta nocaut, como fue el caso de Mario Bautista, quién fue derrotado por Aarón Mercury, pero ¿será que el influencer usó anabólicos para ganar? Te contamos todos los detalles.

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Hermano de Aarón Mercury responde: ¿hubo uso de anabólicos en pelea contra Mario Bautista. / Redes sociales

¿Cómo le ganó Aarón Mercury a Mario Bautista?

Mario Bautista salió a la pelea de Supernova Génesis: 2026 más agresivo, tirando golpes, algunos atinaban y otros no, al rostro de Aarón Mercury. Sin embargo, el equipo de Bautista le pidió que se tomara las cosas con calma cuando el exparticipante de la tercera temporada de La casa de los famosos México lo tiró por primera vez.

Pero de poco le sirvieron los consejos, pues Aarón Mercury siguió conectando golpes hasta que un gancho llegó de nueva cuenta al rostro de Mario Bautista y el cantante volvió a caer, pero ahora noqueado. El réferi detuvo la pelea y Mercury se coronó como campeón de la noche.

Además, Ozuna le entregó el cinturón de Supernova: Génesis 2026 a Aarón Mercury y, junto a Mario Bautista, organizó un evento el viernes 1 de mayo en el Monumento a la Revolución a las 15:00 horas.

Mientras que Aarón Mercury retó a Juan de Dios Pantoja para su próxima pelea, ¿será que podrían llegar al ring?

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Aarón Mercury noqueó a Mario Bautista. / Redes sociales

¿Aarón Mercury presuntamente usó anabólicos para Supernova: Génesis 2026?

Algunos rumores comenzaron a sonar en torno a Aarón Mercury, los cuales señalaban que tenía marcas en el cuerpo por el presunto uso de anabólicos, que son sustancias que los atletas utilizan para estimular la fuerza y aumentar la masa muscular, según Mayo Clinic.

Ante esto, en entrevista con medios, su hermano Rodrigo Hernández González desmintió totalmente estos rumores de supuestas sustancias ilícitas por parte de Aarón Mercury y señaló que los resultados se trata solamente de esfuerzo, constancia y entrenamiento

“No, jamás en la vida. Aparte alguien que se mete sustancias te das cuenta luego, luego, que el cuerpo es mucho más grande, aquí nada más es mucho trabajo como calistenia. Él siempre ha sido muy limpio en cuanto a lo que hace y en cuanto hace ejercicio, pero nada que ver”. Rodrigo Hernández González.

Asimismo el influencer agregó que: “Yo lo vi entrenando este tiempo, fueron unas ching*s las que se aventó, los sparings, peleando contra personas que tenían más experiencia que él, lo que yo le admiro a Aarón es que es muy comprometido con lo que hace y le echa muchas ganas”.

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Hermano de Aarón Mercury responde: ¿hubo uso de anabólicos en pelea contra Mario Bautista. / Redes sociales

¿Quiénes ganaron las peleas de Supernova: Génesis 2026?

Aquí te dejamos la lista completa de ganadores de las peleas de Supernova: Génesis 2026:



Alana Flores vs. Flor Vigna ( GANADORA)

( Karely GANADORA ) vs. Kim Shantal

) vs. Kim Shantal Mario Bautista vs. Aarón Mercury (GANADOR)

Milica (GANADORA) vs. Kim Shantal,

vs. Kim Shantal, ‘ El Abraham ’ ( GANADOR) vs. Nando

’ ( vs. Lonche (Víctor Ordóñez) vs. Willito (Guillermo Peña) (GANADOR).

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