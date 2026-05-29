Aaron Mercury, tras incursionar en la actuación, ahora será juez de Miss Universo México 2026: ¡Lo critican!

Aarón Mercury ha tenido un ascenso meteórico, luego de su participación en La casa de los famosos México y su reciente incursión en la actuación, ahora el influencer se prepara para ser jurado del certamen de belleza más importante del país: Miss Universo México 2026. ¿Cómo sucedió?

Aarón Mercury debutará como jurado en certamen de belleza / Redes sociales

¿Cómo anunciaron a Aarón Mercury como jurado de Miss Universo México 2026?

Aarón Mercury, quien recientemente tuvo una polémica convivencia con fans, fue anunciado como jurado de Miss Universo México 2026 el pasado jueves 28 de mayo.

En el comunicado, la organización celebró la incorporación de Mercury al equipo encargado de evaluar a las participantes que buscarán representar a México en la próxima edición de Miss Universo.

Con mucha emoción, hoy revelamos oficialmente al primer jurado de Miss Universe México 2026: Aarón Mercury. Su presencia marca el inicio de una edición llena de talento, visión y momentos que harán brillar a México ante el universo. Comunicado Miss Universo México 2026

El gran evento se llevará a cabo en el mes de agosto, pero este primer anuncio ha revolucionado en plataformas digitales.

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Aarón Mercury hará debut como juez en Miss Universo México 2026 / IG @aaronmercury, @johnnydezelvIs y FB Johnny dez

¿Cómo reaccionó Aarón Mercury al ser anunciado como jurado de Miss Universo México 2026?

Tras darse a conocer la noticia Aarón Mercury, que hará su debut en telenovelas próximamente, respondió en comentarios: “ Muchas gracias por el honor ”, marcando un hecho importante para sus fans.

Aunque sus seguidores se emocionaron por el anuncio, muchos otros rechazaron el título y hasta dudaron que Aarón tuviera conocimiento en los certámenes de belleza. Así fueron algunos de los comentarios:



"¿Y este güey que sabe de concursos de belleza?”,

“Aarón brillando en una nueva faceta” y,

“Es lo que es, un influencer de TikTok que nada tiene que ver con el mundo de los certámenes de belleza”.

El enfrentamiento en la publicación ha ido creciendo cada vez más, acumulando miles de reacciones a lo largo de las distintas plataformas digitales. ¿Tú qué opinas?

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¿En qué telenovela participará Aarón Mercury?

Semanas atrás se confirmó que Aarón Mercury se integrará al reparto de Corazón de Marruecos, la nueva telenovela encabezada por primeros actores de Televisa.

El proyecto televisivo tiene previsto llegar a la pantalla chica hacia finales de 2026 y Aarón contó a TVNotas su entusiasmo por este proyecto, el cual, significa su debut como actor y adelantó algo de su papel:

Feliz de que llegue este momento, de esta telenovela. (...) Emocionado, esto ha sido un sueño para mí. Este hombre es lo más bueno del mundo, es un ángel. Me van a ver ahí y yo creo que van a conectar mucho con mi personaje. Aarón Mercury

Aunque los seguidores de Aarón celebraron la noticia, también surgieron críticas dentro del gremio artístico. Uno de los casos más comentados fue el del actor Patricio José, elenco de Como dice el dicho, quien expresó su inconformidad en redes sociales.

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