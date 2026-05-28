Influencer mexicano presuntamente “desaparecido” tras confesar infidelidad a su expareja: ¿Qué se sabe?

Un famoso influencer mexicano reveló hace casi un mes haberle sido infiel a su novia. Luego de su relato, varios internautas lanzaron duras críticas contra él. Ahora, usuarios en redes temen por su paradero. ¿Qué se sabe al respecto?

Influencer mexicano está “desaparecido” tras revelas infidelidad / Pixabay

¿Quién es el influencer mexicano que reveló infidelidad a su pareja?

Un video del influencer Emilio Antún hace un mes, desató la polémica por un presunto intento de “disculpa”. Todo ocurrió en su cuenta oficial de Instagram, en donde publicó una grabación de sí mismo hablando de un “error” que cometió.

Su post comenzó con la siguiente descripción: “ Una buena persona no es aquella que no se equivoca, es aquella que cuando se equivoca da la cara, toma responsabilidad y se disculpa ”, escribió.

Por si fuera poco, a lo largo de su video habló de los errores que cometió y aceptó su culpabilidad en una infidelidad a su pareja:

Primero quiero decir que sí, un día salí, tomé y cometí un error y acepto totalmente que estuvo mal. (...) En este proceso he entendido que una buena persona no es aquella que no se equivoca… También creo que mi consciente sacó lo que mi inconsciente no quería ver y por esto decidí terminar mi relación. Emilio Antún

Aunque aceptó que sus acciones hirieron a demasiada gente, no fue motivo suficiente para que internautas lanzaran duras críticas contra su persona, esto, por intentar “romantizar” una infidelidad:



“No es obligatorio hacer videos bro”,

“Si no tienes nada que decir mejor no digas nada!” y,

"¿Pero por qué no lo borras?”.

Posteriormente, Emilio realizó una publicación extra, dando a conocer que nunca intentó justificar sus acciones, ni reparar el daño, si no que está en un proceso de “sanación”.

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¿Por qué señalan la presunta “desaparición” del influencer Emilio Antún?

El nombre de Emilio Antún continúa dando de qué hablar en redes sociales, pero esta vez no por sus reflexiones, sino por su repentina ausencia.

Durante las últimas horas, se reportó que Emilio no ha hecho publicaciones de ninguna índole, desde historias en Instagran, hasta la creación de reels a los que estaban acostumbrados sus seguidores.

La que comenzó está pregunta fue la tiktoker “Vibras de aura”, quien preguntó sobre el paradero de Emilio: “ Ya nadie supo nada de él, estaba existiendo en la comodidad de mi hogar y de repente... ¿oigan y Emilio? ”, preguntó.

En comentarios bromearon sobre el tema, pero con la misma interrogante, nadie sabe dónde se encuentra o si está bien. De entre todos los mensajes, dos personas revelaron que él está actualmente en Madrid:



“Iba en mi vuelo a Madrid. Seguro se fue a hacer el camino de Santiago” y,

“Yo me fui a Madrid el 5 de mayo y el también iba en el mismo vuelo, escapó de México supongo”.

Aunque esta información no ha sido confirmada, varios sugirieron que fue una forma de “despejarse” o de “huir” de todo el ruido mediático que se creó en su entorno.

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¿Emilio Antún desaparecido tras ser infiel? / TikTok: VibrasDeAura

¿A quién le fue infiel Emilio Antún?

La contraparte de esta polémica es Valentina Velasco, quien no hizo declaraciones públicas sobre el video de Emilio Antún, aunque sus movimientos en redes sociales sí llamaron la atención de los usuarios.

La deportista dejó de seguir a Antún y además reaccionó con “like” a varios comentarios en los que internautas critican duramente al creador de contenido por su actitud.

Valentina Velasco ha logrado destacar dentro del ciclismo gracias a su participación en competencias tanto nacionales como internacionales, entre ellas los Juegos Panamericanos 2025.

Actualmente es embajadora de Lululemon en México y suma alrededor de 140 mil seguidores en Instagram, además de más de 170 mil en TikTok.

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