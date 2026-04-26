Reconocido influencer admite infidelidad y lo destrozan en redes por “romantizar” la traición

Mientras muchos creyeron que sería una disculpa directa, el video del creador de contenido Emilio Antún terminó por incendiar las redes. El creador de contenido, conocido por hablar de salud emocional y relaciones sanas, admitió públicamente haber sido infiel a su expareja la deportista Valentina Velasco, pero su forma de contarlo, mezclando culpa con frases motivacionales, fue leída por miles como una manera de romantizar la infidelidad.

La polémica estalló esta semana cuando el influencer publicó un reel en Instagram y TikTok para “dar la cara”. Sin embargo, lejos de calmar el escándalo, su mensaje fue duramente criticado por parecer un contenido estético más, editado como parte de su feed, mientras la ciclista regiomontana optaba por el silencio.

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¿Qué dijo Emilio Antún en el video donde acepta haber sido infiel?

El influencer Emilio Antún editó un video para sus redes sociales donde al pie de la publicación escribió: “Una buena persona no es aquella que no se equivoca, es aquella que cuando se equivoca da la cara, toma responsabilidad y se disculpa”

Como si eso no fuera suficiente comenzó el video admitiendo su infidelidad: “Ha habido muchos rumores de lo que pasó en mi relación y hoy los vengo a aclarar. Soy Emilio y estos últimos días ha habido mucha especulación sobre mí y mis relaciones sentimentales, aunque me cueste hacer este video porque sé que mis acciones hirieron y siguen hiriendo a más personas, creo que a largo plazo la verdad nos hará libres. Primero quiero decir que sí, un día salí, tomé y cometí un error y acepto totalmente que estuvo mal”.

Para muchos usuarios, el mensaje parecía más enfocado en su crecimiento personal que en el daño causado.

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¿Por qué acusan a Emilio Antún de romantizar la infidelidad?

Aunque el influencer habló de asumir responsabilidad, lo que más molestó no fue lo que dijo, sino cómo lo dijo. Muchos usuarios señalaron que no se sintió como una disculpa genuina, sino como un video muy producido: tomas corriendo en Chapultepec, poses frente a la cámara y un discurso emocional que recordó más al estilo de su pódcast Diario de un humano que a un perdón directo y sincero.

Además, destacó que fue él quien “decidió terminar la relación”, algo que muchos interpretaron como un intento de controlar el relato, pese a haber sido quien cometió la infidelidad.

“En este proceso he entendido que una buena persona no es aquella que no se equivoca… También creo que mi consciente sacó lo que mi inconsciente no quería ver y por esto decidí terminar mi relación”, agregó.

También hubo molestia porque llamar “equivocación” a algo que fue una decisión consciente sonó a minimización del problema, más aún viniendo de alguien cuyo discurso público gira en torno a las relaciones sanas, la responsabilidad emocional y el hacerse cargo de los actos. Para muchos, el mensaje no fue congruente con los valores que suele promover.

La reacción fue inmediata en TikTok y X, donde usuarios cuestionaron la congruencia del influencer. Creadores de contenido también se pronunciaban.



Richi Ofarril: “Quizás todo este tiempo estuvo corriendo para huír de su realidad”.

“Quizás todo este tiempo estuvo corriendo para huír de su realidad”. Ximena Duggan: “Ay bato, ya cállate. No te bastó con humillarla así y todavía subes este video. Que cringe”.

“Ay bato, ya cállate. No te bastó con humillarla así y todavía subes este video. Que cringe”. Mónica Escobedo: “Qué oso”.

“Qué oso”. Rbeca Shurenkamber: “No deshumanicen los errores ni los minimicen… no romantizandolo ni haciéndolo aesthetic para el feed”.

Otros usuarios fueron aún más directos:



“Qué conveniente llamarle ‘equivocación’ a algo que decidiste hacer”,

“Qué oso grabar, editar y subir un video sabiendo que lastimaste a la persona que ‘amabas’”

“No manches bro, revisa tus apuntes”

¿Cómo ha reaccionado Valentina Velasco tras la polémica?

Hasta ahora, Valentina Velasco no ha emitido una declaración pública directa, pero su actividad en redes sociales no pasó desapercibida. La ciclista dejó de seguir a Emilio Antún y ha dado “like” a comentarios donde usuarios reprenden al influencer por su comportamiento.

Además, recibió una ola de mensajes de apoyo por parte de internautas que la reconocen como una atleta disciplinada y una figura ajena al escándalo.

¿Quién es Valentina Velasco, exnovia de Emilio Antún?

Valentina Velasco es originaria de Monterrey y se ha consolidado como una ciclista destacada en competencias nacionales e internacionales, incluyendo los Panamericanos 2025. En redes sociales comparte su pasión por el deporte, maratones y estilo de vida saludable.

Es embajadora de Lululemon México y cuenta con cerca de 100 mil seguidores en Instagram y más de 120 mil en TikTok. Además, es hermana de Victoria Velasco, atleta olímpica que representó a México en París 2024 en ciclismo de pista.

Su relación con Emilio Antún se hizo pública en septiembre de 2025 y solían compartir viajes, entrenamientos y momentos románticos.

¿Quién es Emilio Antún?

Emilio Antún es un influencer regiomontano, egresado de Economía por la Universidad Anáhuac, donde fue presidente de la FESAL. Su contenido se centra en masculinidad positiva, bienestar emocional y crecimiento personal.

Desde 2024 conduce el podcast Diario de un humano.