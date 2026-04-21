Maxine Woodside defiende a Ángela Aguilar ante presunta infidelidad y divorcio de Nodal: “Él era el casado”

En los últimos días, ha circulado que, presuntamente, Christian Nodal y Ángela Aguilar se habrían separado a casi dos años de haberse casado por el civil. Diversos medios han mencionado que estarían al borde del divorcio por tres motivos claves:

Estreno del video ‘Un vals’ : Si bien la canción era un tema dedicado a Ángela, se usó a una modelo muy parecida a Cazzu.

: Si bien la canción era un tema dedicado a Ángela, se usó a una modelo muy parecida a Presunta infidelidad : Según el periodista Javier Ceriani, Nodal le estaría siendo infiel a Ángela con una dominicana.

: Según el periodista Javier Ceriani, Nodal le estaría siendo infiel a Ángela con una dominicana. Aplazamiento de la boda por la iglesia: Previo al lanzamiento de ‘Un vals’, Christian dijo que su boda religiosa con la cantante se pospondría. Según explicó, quieren esperar a que la inseguridad en Zacatecas, lugar donde se realizaría el evento, disminuya.

En medio de las críticas y burlas por esta situación, Maxine Woodside no solo sale en defensa de la hija de Pepe Aguilar, sino que también da detalles del romance. Esto fue todo lo que dijo.

Maxine Woodside / Mezcalent

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¿Ángela Aguilar ya se separó de Christian Nodal?

Hay diferentes versiones de cómo se habría suscitado la presunta separación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar. En un principio, se dijo que la joven presuntamente corrió al cantante de su casa en Houston al ver todos los dimes y diretes que ha generado el lanzamiento de ‘Un vals’.

Posteriormente, se reportó que Ángela fue quien realmente dejó el hogar. Según información de Javier Ceriani, se habría ido a refugiar a la mansión de sus padres. Una tercera versión apunta a que Christian fue quien se fue de la propiedad por decisión propia.

También comenzó a circular el rumor de que, presuntamente, Ángela había intentado quitarse la vida a raíz de todo este escándalo.

Si bien la pareja no ha respondido a todo esto y se han mantenido ausentes de las redes sociales, un colaborador de ‘Despierta América’ aseguró haber tenido contacto con ellos y que le comentaron que no existe crisis entre ellos, desmintiendo así todas las especulaciones.

“El fin de semana hablé con ellos. Están en su casa felices. Eso es lo que yo viví el sábado. Estamos en una era en la que es importante desconectarse. El viernes yo hablé con ellos y el sábado hice facetime, estaban en su casa felices”. Colaborador de ‘Despierta América’

Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

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Así reaccionó Maxine Woodside ante el presunto divorcio entre Ángela Aguilar y Christian Nodal

Para nadie es un secreto que Maxine Woodside ha sido una de las principales defensoras de Ángela Aguilar ante el escándalo por su romance con Christian Nodal. Ahora que se especula una separación entre ellos, la conductora no dudó en pronunciarse.

En una emisión de ‘Todo para la mujer’, Woodside dijo no entender por qué la gente sigue atacando tanto a Ángela. Expresó que la joven no fue la culpable de la separación entre Christian y Cazzu, y pidió que se le señalara al verdadero responsable.

Maxine Woodside “A la que han funado, a la que han abucheado, la mala de la película es Ángela, ¿cómo?, ¿por? El casado, el que tuvo a la bebé, el que dejó a Cazzu fue él”.

Tras sostener que la pareja realmente no estaba separada, recalcó que la gente debería juzgar a Nodal y no a Ángela, ya que, a su perspectiva, es inocente: “¿Por qué resulta que ella es la mala de la película? No es cierto, no se separaron. Realmente ella no rompió ningún corazón, el que rompió el corazón fue él, porque él era el casado y era el que había tenido a la bebé”, indicó.

¿Cuándo comenzó el romance entre Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Durante la emisión, Maxine Woodside también comentó que, aparentemente, Ángela Aguilar y Christian Nodal habían sido novios hace varios años. No obstante, tuvieron que separarse por Pepe Aguilar.

“¿Ángela qué? Ellos ya habían sido novios antes, cuando eran muy chiquitos, Pepe Aguilar les dijo: ‘Ahorita no, dense tiempo, cuando estén más grandes’. Tenían 13 años”, relató.

Aunque los famosos no han querido dar detalles de cómo comenzó su historia de amor, Ángela dijo en su momento que su romance simplemente “se pausó”. Recordemos que la pareja dio a conocer su noviazgo en mayo de 2024, dos semanas después de que él terminara su relación con Cazzu.

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