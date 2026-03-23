¿Maxine Woodside pierde poder tras pleito con Ana María Alvarado? Sufre terrible perdida en su programa

Durante décadas fue intocable, referente y voz obligada del espectáculo en México. Por eso, el anuncio cayó como balde de agua fría: a Maxine Woodside le quitaron una hora de transmisión en la radio, justo cuando su programa Todo para la mujer cumple 36 años al aire. Aunque la versión oficial habla de una “estrategia digital”, en redes sociales las especulaciones no tardaron en estallar.

La noticia se dio a conocer la mañana de este 23 de marzo, en plena transmisión, cuando la conductora recibió en cabina a Ricardo Muñoz, director de noticias de Radio Fórmula, quien le explicó los cambios que vivirá el histórico espacio radiofónico. A partir de ahora, el programa sólo tendrá una hora en radio, dejando atrás las casi tres horas continuas que lo caracterizaron durante años.

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Maxine Woodside

¿Por qué le quitaron una hora de programa a Maxine Woodside?

Según explicó la propia empresa, el ajuste responde a un reacomodo de audiencias y no a una decisión en contra de Maxine Woodside. Fue el mismo Ricardo Muñoz quien detalló que el crecimiento del contenido en plataformas digitales influyó directamente en el cambio.

“Hemos llegado a cifras impresionantes en vistas en YouTube, entonces lo que dijimos es que podemos repartir en nuestra audiencia mucho mejor nuestros contenidos”, aseguró el directivo frente a la conductora.

La idea, de acuerdo con Radio Fórmula, es reforzar la presencia digital de Todo para la mujer y distribuir de forma distinta su contenido, apostando a los números que actualmente generan en plataformas como YouTube, donde el chisme, las entrevistas y la polémica siguen encontrando público.

Muñoz también defendió la parrilla actual de Telefórmula, subrayando el peso de sus figuras: “tú sabes que esta es la estación de las grandes personalidades, así nos lo enseñó don Rogelio (Azcárraga) en su momento, y entonces cuando ves la parrilla completa de Telefórmula, yo creo que no lo tiene ningún medio en México”.

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¿Maxine Woodside está molesta? Así reaccionó al cambio de formato de su programa

Lejos de desaparecer del todo, Todo para la mujer entra en una nueva etapa. Maxine Woodside explicó que el programa no se cancela, pero sí modifica su formato y tiempos de transmisión.

“Estamos todos nada más que ahora en lugar de que vaya las dos horas radio y tele, es una hora sólo radio y la segunda hora va radio y tele”, aclaró la conductora.

Esto significa que el contenido seguirá vivo, pero con un enfoque más dividido entre señal tradicional y plataformas digitales. Una estrategia que, para algunos, es una evolución inevitable; para otros, una señal clara de que algo no anda del todo bien dentro de la empresa ¿será?

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