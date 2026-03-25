¿Engañan a Maxine Woodside? Ana María Alvarado lanza fuerte advertencia “la quieren sacar” ¡de la empresa!

Lo que pintaron como un “ajuste estratégico” para fortalecer el programa ‘Todo para la mujer’ en plataformas digitales, podría ser, según Ana María Alvarado una jugada para ir desplazando a Maxine Woodside. A pesar del conflicto legal que traen no se quedó callada y le mando un fuerte mensaje.

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Ana María Alvarado y Maxine Woodside / Instagram

¿Por qué le quitaron una hora a ‘Todo para la mujer’ de Maxine Woodside?

El anuncio cayó como balde de agua fría entre seguidores fieles: ‘Todo para la mujer’, el emblemático programa de Maxine Woodside dentro de Grupo Fórmula, perdería una de sus dos horas al aire en tele, mientras que en la radio se quedaría con sus dos horas. La explicación oficial fue que, debido a su éxito en plataformas digitales, una parte del contenido migraría a internet.

La propia Maxine Woodside explicó que el nuevo esquema implica que “en lugar de que vaya las dos horas radio y tele, es una hora sólo radio y la segunda hora va radio y tele”. Según la versión oficial, esto permitiría “repartir mejor los contenidos” y aprovechar las vistas obtenidas en YouTube, donde el programa ha registrado cifras elevadas.

Ricardo Muñoz, director de noticias de Radio Fórmula, incluso acudió personalmente al estudio para respaldar la decisión. Ahí aseguró que la estación atraviesa una reestructura editorial alineada con la visión histórica de la empresa y defendió que no se trataba de un recorte, sino de una evolución del formato.

Sin embargo, en redes sociales comenzaron los señalamientos y especulaciones, sin fundamentos, de que estos cambios no serían aislados y que responderían a ajustes internos más profundos. ¿Quieren sacar a Maxine Woodside? Ana María Alvarado ¡se pronuncia!

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¿Qué le advirtió Ana María Alvarado a Maxine Woodside sobre Radio Fórmula?

Ana María Alvarado alzó la voz ante los cambios en Todo para la mujer. Pese al conflicto legal que mantiene con Maxine Woodside, luego de que la despidieron después de más de 30 años de trabajo sin recibir su finiquito; la periodista decidió enviarle un mensaje directo y contundente.

Alvarado afirmó:

Ana María Alvarado “Ricardo Muñoz, el director de noticias, es el que salió en el programa de Maxine. Uhh, si yo les contara, él dice mentiras una tras otra… cuando trabajaba en Grupo Fórmula, un día ese señor me citó, durante dos horas me dijo mentiras…”.

Ana María explicó que esa reunión, que comenzó como una supuesta oportunidad laboral, terminó siendo una trampa legal.

“Me estaba mareando para que yo firmara algo y entonces me corrieran de Grupo Fórmula… Me empezó a decir que iban a hacer cambios, que quería que como él era el jefe de noticias, que yo hiciera un área de espectáculos y que me iban a apoyar”. El escenario cambió drásticamente cuando fue llevada a otra sala.

Ana María Alvarado “Veo que había un notario, un abogado, otro abogado, la directora de recursos humanos, dije ‘¿cómo?, ¿no me estaba contando allá afuera que me iban a tomar en cuenta?’”.

Ana María Alvarado en sale el sol / Archivo TVNotas, Redes sociales y YouTube: Laura Estrada Periodista

¿Realmente le están quitando espacio a Maxine Woodside en Telefórmula?

Ana María Alvarado sostuvo que el engaño tenía un propósito muy claro: lograr que firmara su salida bajo condiciones desventajosas. Y aseguró que esa misma estrategia podría estarse repitiendo con Maxine Woodside.

Según la periodista, los argumentos de que no hay recorte de tiempo no cuadran con los hechos.

“YouTube ya estaba, ¿cuál es la novedad?… claro que le están quitando una hora de televisión”. Ana María Alvarado

Alvarado hizo un recuento detallado de cómo, con el paso del tiempo, ‘Todo para la mujer’ ha ido perdiendo espacios:

Ana María Alvarado “Primero Maxine era de lunes a domingo, luego grabábamos sábado y domingo… luego quitaron lo de los domingos, luego los sábados… también la repetición de la noche”.

Para ella, esto demuestra que no se trata de un cambio aislado, sino de un proceso gradual para reducir la presencia del programa dentro de la barra de Telefórmula.

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Pepillo y Maxine Woodside / Captura de pantalla

¿Por qué Ana María Alvarado asegura que “son golpes disfrazados” contra Maxine?

Uno de los puntos más delicados que señaló Ana María Alvarado es que este tipo de decisiones no se aplican de forma pareja a todas las figuras de la empresa. Puso como ejemplo a otros conductores:

“A Ciro (Gómez Leyva) no le quitaron tiempo, a Maxine sí”. Ana María Alvarado

Desde su perspectiva, el mensaje que le dieron a la conductora de ‘Todo para la mujer’ está lleno de contradicciones.

“Le está dando ‘atole con el dedo’… no te estamos quitando nada, estamos mejorando las condiciones, pero no es así”. Ana María Alvarado

Finalmente, dejó una advertencia sin rodeos: “Definitivamente le están recortando y son golpes disfrazados y disimulados para irla haciendo a un lado. Eso es un hecho. No le crean a Ricardo Muñoz porque él sabe mentir y muy bien, y me consta”.

Hasta el momento, ni Maxine Woodside ni Ricardo Muñoz, director de noticias de Radio Fórmula, han salido a desmentir públicamente las declaraciones de Ana María Alvarado.

Así fue como lo dijo Ana María Alvarado: