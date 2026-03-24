¿Ana María Alvarado sale de Sale el sol? Ausencia de la conductora causa rumores; Gustavo Adolfo Infante habla

La ausencia de Ana María Alvarado en el matutino Sale el sol generó una ola de especulaciones entre los televidentes a inicios de esta semana. La periodista de espectáculos, una de las figuras más reconocidas, no apareció en pantalla, lo que rápidamente provocó rumores sobre una posible salida o algún conflicto interno. ¿Qué dijo Gustavo Adolfo Infante al respecto?

Papá de conductora de Sale el sol está hospitalizado / Redes sociales

¿Cómo surgió el rumor de la posible salida de Ana María Alvarado de Sale el sol?

Los rumores sobre una la salida presuntamente de Ana María Alvarado de Sale el sol, comenzaron a circular cuando la conductora no apareció en las transmisiones del matutino sin previo aviso. Su ausencia llamó de inmediato la atención de los televidentes, ya que es una de las figuras más constantes dentro del programa.

Ante la falta de una explicación oficial en un primer momento, usuarios en redes sociales empezaron a especular sobre posibles conflictos internos, cambios en la producción o incluso una salida definitiva del proyecto.

Ante esto, Gustavo Adolfo Infante, compañero de Alvarado en dicho programa, decidió aclarar la información sobre lo ocurrido.

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Un conductor en estado de ebriedad agredió a conductor de ‘Sale el sol’ / YT

¿Por qué Ana María Alvarado se ausentó de Sale el sol?

Gustavo Adolfo Infante, desde el inicio del programa, abordó directamente el tema que había captado la atención del público. Con un breve mensaje, explicó que Ana María Alvarado no se encontraba fuera de Sale el sol, ni atravesaba una situación negativa, sino que simplemente estaba disfrutando de un periodo de descanso.

De acuerdo con lo comentado al aire, la periodista se encuentra de vacaciones en Brasil. La revelación fue respaldada también por Joanna Vega-Biestro, quien comparte con Infante la conducción de la sección de espectáculos Pájaros en el alambre.

Mientras explicaban la razón de su ausencia, Ana María Alvarado, paralelamente, también daba noticias sobre su paradero a través de sus redes sociales. La conductora compartió diversas imágenes de su estancia en Brasil, donde se le puede ver disfrutando de distintos paisajes y momentos de descanso.

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Ana María Alvarado de vacaciones en Brasil / IG: anamaalvarado

¿Quién es Ana María Alvarado?

Ana María Alvarado es una periodista y conductora mexicana especializada en el mundo del espectáculo, reconocida por su amplia trayectoria en medios de comunicación.

Inició su camino en los medios escritos, colaborando en distintos periódicos y revistas dedicadas a la farándula. Con el paso del tiempo, dio el salto a la televisión.

Ha participado en programas como Todo para la mujer, junto a Maxine Woodside, donde se desempeñó como colaboradora durante varios años. Posteriormente, formó parte de espacios como Hoy y Suelta la sopa.

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