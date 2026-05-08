Conductora de espectáculos revela lastimoso padecimiento de su madre y ¿se despide?: “Su mente ya no está”

Una reconocida periodista de espectáculos ha contado una noticia devastadora, pues habló del difícil proceso que vive junto a su madre, tras un complicado diagnóstico. La también periodista contó el deterioro que ha sufrido su mamá a lo largo de estos años. ¿De quién se trata?

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¿Quién es la conductora de espectáculos que reveló una fuerte enfermedad de su mamá?

Se trata de la conductora colombiana Tanya Charry, quien conmovió al público al hablar abiertamente sobre el difícil proceso que vive junto a su madre, Alicia, quien desde hace más de 20 años fue diagnosticada con alzhéimer.

La presentadora de El gordo y la flaca compartió cómo ha enfrentado esta enfermedad familiarmente y cómo, pese al deterioro avanzado, continúa creando momentos especiales junto a ella.

En una emotiva entrevista con People, Charry aseguró que el amor y la paciencia han sido fundamentales para sobrellevar esta etapa, una experiencia que también le ha enseñado a valorar cada instante.

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Tanya Charry, conductora y presentadora / Univisión

¿Qué síntomas tiene la madre de la conductora Tanya Charry?

Actualmente, la madre de Tanya Charry tiene 82 años y enfrenta una fase muy avanzada de la enfermedad neurodegenerativa. La periodista explicó a la revista People, que Alicia ya no camina, perdió el habla y pasa gran parte del tiempo dormida:

Duerme mucho. No camina, perdió el habla, su mente ya no está. (...) Cuando ella alza la vista y me mira, es la gloria para mí. Es un regalo. Tanya Charry

La conductora explicó que suele hablarle constantemente, contarle sobre su vida y hasta imaginar las respuestas que su madre le daría. También le canta, le pone música, le da de comer y permanece junto a ella durante largas horas.

La conductora explicó que el apoyo de sus hermanos ha sido fundamental para enfrentar el alzhéimer de su madre. Juntos aprendieron a convivir con la enfermedad y a enfocarse en disfrutar el presente.

“ Entendimos que no había nada que hacer y que teníamos que vivir con eso ”, señaló.

Es así que Charry cuenta esta etapa junto a su madre, algo que le ha hecho cambiar muchos aspectos de su vida junto a su familia.

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¿Quién es Tanya Charry y cuál es su trayectoria?

Tanya Charry es una periodista, presentadora y corresponsal colombiana reconocida por su trabajo en programas de entretenimiento y espectáculos en la televisión hispana de Estados Unidos.

Se hizo conocida gracias a su participación en El gordo y la flaca, donde se consolidó como una de las figuras más destacadas del periodismo de farándula.

anya comenzó a desempeñarse como reportera de entretenimiento, cubriendo eventos internacionales, alfombras rojas, entrevistas exclusivas con celebridades y noticias del espectáculo.

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