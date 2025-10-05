¿Luisito Comunica padece Alzheimer? Video viral desata preocupación y él rompe el silencio

Luisito Comunica volvió a encender la preocupación de sus seguidores tras aparecer en un video viral repitiendo varias veces la frase “vamo a darle”.

La grabación, que rápidamente circuló en redes sociales, generó rumores sobre posibles problemas de memoria o enfermedades neurológicas, lo que motivó que cientos de internautas expresaran su inquietud y cuestionaran su salud.

Este viernes 3 de octubre, Luisito decidió romper el silencio en sus redes sociales, donde cuenta con más de 33 millones de seguidores en Instagram.

¿Por qué fans se preocuparon por la memoria de Luisito Comunica?

El video que desató la alarma mostró a Lusito Comunica diciendo la frase “vamo a darle” en repetidas ocasiones, con diferentes entonaciones.

Muchos internautas interpretaron esta repetición como un indicio de que Luisito Comunica podría estar enfrentando problemas de memoria.

Los comentarios en redes no se hicieron esperar, y la preocupación creció rápidamente entre sus seguidores, quienes compartieron y comentaron el clip con mensajes de preocupación sobre un posible problema de memoria.

Luisito Comunica confirma que está hospitalizado. / Instagram: @luisitocomunica

Luisito Comunica desmiente problemas de memoria por enfermedad

Para calmar los rumores, Luisito Comunica subió un video a Instagram. Ahí explicó que durante la grabación de comerciales es normal repetir las mismas frases varias veces para que los editores puedan seleccionar la mejor toma.

“Me han estado mandando mucho ese video, buen momento por cierto, y no tengo Alzheimer ni nada similar. Todo es un set de grabación; cuando uno graba un comercial tiene que repetir la misma frase con diferentes entonaciones. Mi memoria está bien, aunque se aprecia su preocupación”, comentó en sus stories.

El influencer señaló que la repetición de la frase no estaba relacionada con ningún problema de memoria, sino con la dinámica de los sets publicitarios, donde la variación de entonaciones permite obtener distintas versiones de la misma frase.

¿De qué está enfermo Luisito Comunica?

Aunque descartó un problema de memoria, Luisito Comunica compartió hace unos meses que se había sometido a una cirugía de columna.

Después de alarmar a sus seguidores, Luisito Comunica explicó que fue operado por hernias discales en su columna y relató cómo aparecieron sus síntomas.

Según Luisito, todo comenzó con un dolor intenso que le impedía subir escaleras, acudió a su médico, quien le realizó estudios y detectó hernias en los discos de su columna. Estas lesiones se habían ido desarrollando durante años, aunque nunca antes le habían causado molestias significativas. “El doctor me dijo: ‘Luis, esto no es un juego. Tienes algo muy grave’. Mi cuerpo nunca me dio detalles hasta ahora”, relató.

Gracias a la pronta intervención médica, Luisito pudo recibir el tratamiento adecuado y actualmente continúa con su recuperación, asegurando a sus seguidores que su salud general está “bien”.

