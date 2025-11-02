¿Cómo vive actualmente Óscar el Rey del after de Luisito Comunica? Así es su vida después de las adicciones

Durante la última década, uno de los fenómenos virales más recordados en la comunidad digital mexicana ha sido el surgimiento de los llamados “reyes del after”, un grupo de jóvenes que apareció en un video grabado por el creador de contenido Luisito Comunica en la Zona Rosa de la Ciudad de México (CDMX). En aquel clip, la fiesta, la energía nocturna y la espontaneidad marcaron la identidad pública de Óscar Villarruel, Pancho y Jorge, quienes llamaron la atención de miles de usuarios en redes sociales.

Sin embargo, el paso del tiempo llevó sus vidas por caminos muy distintos. Durante un reencuentro publicado en YouTube el pasado 20 de octubre, Óscar compartió detalles sobre lo ocurrido después de aquella exposición. Entre sus revelaciones, informó que Pancho falleció en circunstancias relacionadas con un “autoincendió”, mientras que Jorge se encuentra desaparecido. Estos hechos impactaron su rumbo personal y motivaron cambios profundos, especialmente relacionados con las adicciones.

Uno de los icónicos personajes de los videos de Luisito Comunica murió, esta es la razón / Captura de pantalla

¿Qué pasó con los “reyes del after” que se hicieron virales con Luisito Comunica?

El video original, grabado hace aproximadamente diez años, mostraba a los jóvenes en un ambiente festivo en la Zona Rosa, uno de los epicentros nocturnos de la CDMX. La grabación alcanzó millones de vistas y convirtió al trío en un fenómeno momentáneo dentro del ecosistema digital. No obstante, tras aquella exposición, la popularidad se diluyó y cada uno enfrentó procesos personales complejos.

Durante el reencuentro, Luisito Comunica, escuchó a Óscar narrar cómo los problemas relacionados con el abuso de alcohol marcaron su trayectoria y la de sus amigos. El fallecimiento de Pancho y la desaparición de Jorge fueron revelaciones que llamaron la atención de la audiencia, generando una oleada de reacciones y búsquedas relacionadas en plataformas digitales.

Más allá del impacto emocional, Óscar utilizó ese espacio para compartir su proceso de recuperación, que actualmente lo mantiene sobrio desde hace dos años. Este dato ha sido uno de los pilares de su reciente presencia en redes sociales, donde se identifica como “exrey del after”.

El era Pancho de Los reyes del after / Captura de pantalla

¿Cómo es la vida actual de Óscar Villarruel y a qué se dedica?

A partir del reencuentro con Luisito Comunica, Óscar comenzó una nueva faceta como creador de contenido. Tras la publicación del video en YouTube, el influencer invitó a su audiencia a seguir a Óscar en redes sociales. Su perfil en Instagram muestra cuatro publicaciones iniciales en las que comparte aspectos personales y avances en su proceso de recuperación.

Óscar detalla que el alcoholismo influyó en muchas de sus decisiones pasadas, pero hoy trabaja en “sanar de adentro hacia afuera”. Asiste regularmente a grupos de ayuda, donde encuentra una red de apoyo y la oportunidad de alentar a otras personas en situaciones similares. Según su testimonio, esa asistencia es parte fundamental de su rehabilitación, así como un espacio para compartir experiencias.

Además, realiza actividad física con el objetivo de fortalecer su cuerpo y mantener una rutina saludable. Actualmente hace caminatas acompañado de su perro “Román”, un pitbull rescatado del mundo de las peleas hace cinco años. Óscar lo describe como un compañero leal en esta etapa de reinicio personal y señala que ambos están “empezando de nuevo”.

A través de videos, muestra fragmentos de su rutina diaria y solicita consejos para mejorar su técnica al grabar contenido. Su objetivo es desarrollar una presencia orgánica en plataformas digitales mientras continúa su proceso de sobriedad.

¿Por qué reapareció Óscar Villarruel junto a Luisito Comunica en redes sociales?

La reciente entrevista publicada el 20 de octubre marcó su regreso a la conversación pública. La aparición con Luisito Comunica generó múltiples tendencias relacionadas con su nombre y reavivó la curiosidad sobre su trayectoria después de la viralización original.

El influencer le dio la bienvenida a esta nueva etapa y destacó que la creación de contenido puede permitirle construir una comunidad y documentar su progreso. El mismo día, invitó a su audiencia a seguir a Óscar para acompañar su camino de recuperación. Desde entonces, las redes de Óscar han comenzado a registrar comentarios de apoyo, preguntas sobre su proceso y solicitudes para seguir compartiendo reflexiones.

