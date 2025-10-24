Muere Pancho, uno de “Los reyes del after”, que se hizo viral con Luisito Comunica ¿Quién era y de qué murió?

Luisito Comunica, uno de los creadores de contenido más populares de México, conmovió a sus seguidores tras revelar la historia detrás de Pancho, un joven que se volvió viral hace 10 años junto a sus amigos en un video que marcó una época en YouTube. Lo que pocos sabían es que aquel momento de fama sería también el preludio de una tragedia.

Durante un reciente recorrido por las calles de la Ciudad de México, Luisito se reencontró con Óscar, otro de los protagonistas del video “Los reyes del after”. Fue él quien le contó la desgarradora historia de Pancho, quien perdió la vida poco tiempo después de su aparición en el clip que lo volvió famoso.

Le niegan la visa en la India y entre lagrimas revela la razón / Captura de pantalla

¿Quién fue Pancho, uno de “Los reyes del after” de Luisito Comunica?

Pancho fue uno de los tres jóvenes que Luisito Comunica conoció hace una década, cuando grababa contenido sobre las noches en la CDMX. En aquel video, el influencer retrató a un grupo de amigos enfiestados: Pancho, Óscar y Jorge. Su carisma y actitud desinhibida les valió el apodo de “Los reyes del after”, nombre con el que el público los recordó durante años.

En ese entonces, Pancho apenas tenía 21 años y, según contó su amigo Óscar, era un joven alegre pero con una frase que hoy resulta inquietante:

“Siempre dijo que iba a morir antes de los 21”. Óscar “Los reyes del after”

Poco después del video, esa predicción se cumplió. El testimonio de Óscar, compartido por Luisito en un video de YouTube, permitió conocer el destino del joven y cómo su vida se apagó repentinamente. A diferencia de otros personajes virales que siguieron en redes, Pancho desapareció de la escena poco después del impacto mediático, hasta que su historia volvió a salir a la luz.

El era Pancho de Los reyes del after / Captura de pantalla

¿Cómo murió Pancho, el joven que se volvió viral junto a Luisito Comunica?

De acuerdo con lo narrado por Óscar, Pancho tuvo una muerte “horrible”. Según su versión, el joven se autoincendió en la Plaza Río de Janeiro, en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México.

“Se echó combustible y se prendió fuego. No lo podía creer hasta que me lo contaron” Óscar

El hecho ocurrió poco después de que se hiciera viral el video que grabó junto a Luisito Comunica. Óscar aseguró que no estuvo presente en el momento del suceso, pero lamentó no haber podido intervenir. También mencionó que en el lugar murió la pareja de Pancho, lo que agravó aún más la tragedia.

Además, Óscar reveló que su amigo dejó un hijo llamado Whisky, fruto de su relación con una joven originaria de Estados Unidos. Sin embargo, el destino también fue cruel con el menor: la madre del niño falleció por causas relacionadas con el alcoholismo, dejándolo huérfano.

Durante la conversación, Luisito Comunica expresó su sorpresa al enterarse de la historia. En el video se le ve impactado mientras escucha los detalles de la vida y el final de Pancho, un joven que muchos aún recuerdan por su espontaneidad en aquel clip.

¿Qué pasó con los otros integrantes de “Los reyes del after” que salieron en el video de Luisito Comunica?

En su reencuentro con Luisito Comunica, Óscar también compartió el paradero de Jorge, el tercer integrante del famoso grupo. Según dijo, “tomó el camino de las dro...” y desde hace tiempo no se sabe nada de él.

“Lo hemos buscado, pero ni en cárceles ni en hospitales está. Está perdido” Óscar

De los tres jóvenes que protagonizaron aquel momento viral, solo Óscar continúa en contacto con el creador de contenido. En la charla, recordó con nostalgia aquella noche en que la cámara de Luisito los captó sin imaginar que se convertirían en un fenómeno de internet.

El video donde el influencer revive el encuentro fue publicado hace tres días en su canal de YouTube, y en pocas horas acumuló miles de comentarios de usuarios que recordaron con cariño a “Los reyes del after” y lamentaron el destino de Pancho.

