Luisito comunica actualiza su estado de salud; asegura que no puede caminar tras ser hospitalizado

Hace unos días, el influencer Luisito Comunica confirmó que fue hospitalizado de emergencia debido a su complicado estado de salud. Ahora, dio detalles de la cirugía a la que se sometió. No obstante, preocupó al confirmar que ¡no puede caminar!

El creador de contenido encendió las alarmas entre la comunidad luego de compartir que se encontraba en el nosocomio en un chequeo. Poco después, compartió que los médicos le detectaron un grave problema en la espalda, pero no reveló cuál.

¿Qué le pasó al infuencer Luisito Comunica que fue sometido a una delicada cirugía?

Aunque Luisito Comunica no había dado más detalles de cuál fue su diagnóstico. En esta ocasión, reveló que fue sometido a una delicada cirugía que lo dejó sin poder caminar.

Mediante un video en su canal de YouTube, el creador de contenido explicó que sufrió un problema en su espalda. Le encontraron “hernias” que le impedían caminar bien.

“En el momento en que me pongo de pie (fue) un dolor en la espalda que, de verdad, nunca había sentido algo así. Un dolor que me impedía ponerme de pie… Tuve que subir las escaleras gateando. No podía ponerme de pie”, contó Luisito.

Luis compartió que los doctores le informaron que tiene problemas con su columna vertebral debido a que es demasiado “recta”. Por esta razón, habría presentado una lesión de gravedad que lo llevaron a someterse a una cirugía para mejorar su postura.

“Me hice los estudios, me entregaron los resultados y esa misma noche el doctor me dijo: ‘Luis, mañana temprano ven a mi oficina que esta cosa no es un juego. Tienes algo ahí, medio, grave’… Lo que se me dijo, es que llevó años y años desarrollando unas hernias en los discos de la columna. Mi cuerpo nunca me dio detalles de esto” Luisito Comunica

“Me tuvieron que extraer con una cirugía unas bolas nada deseables en mi espalda que me impedían caminar bien”, comentó el influencer.

¿Qué dijo Luisito Comunica sobre su cirugía de columna?

En el mismo video de YouTube, Luisito Comunica compartió con sus seguidores que se acuerda de todo lo que vivió en la cirugía láser a la que fue sometido. Aseguró que escuchó cómo le “martillaban la espalda”.

“Yo sí me acuerdo de todo, pero desde como otra realidad. Sabía qué estaba pasando, sabía que era real… Algo que me impactó muchísimo fue escuchar todas las indicaciones de los doctores… Yo escuchaba cómo me martillaban la espalda… La cirugía duró entre 40 minutos y una hora”, indicó.

Finalmente, el creador de contenido confesó que no puede caminar todavía. Subrayó que sigue en recuperación.

“Puedo caminar, no bien, no les voy a mentir… Me duele pararme… Sigo en recuperación, sigo en observación por parte de los doctores y esperemos que el tiempo me pueda sanar, me pueda cicatrizar por dentro para poder volver a caminar bien… Me duele caminar, me duele dormir, me duele existir”, dijo Luis.

“Me dijo el doctor que, si de plano, no vemos un avance real, que me pueda dar una vida como la que tenía con este proceso, lo que va a seguir es que me van a tener que cambiar los discos de la columna” Luisito Comunica

No obstante, hace unas horas, Luisito Comunica dijo que, tras estar delicado de salud, ya pudo caminar, pero solo de espaldas.

