Luisito Comunica revela que a su restaurante de hamburguesas le fue tan bien que ¡terminó en fracaso!

Luisito comunica, reconocido influencer y empresario, ha construido un imperio digital y ha incursionado en diversos sectores con gran éxito. Sin embargo, su trayectoria empresarial no está exenta de desafíos. Recientemente, una de sus franquicias ha experimentado dificultades y lo ha informado a sus seguidores abiertamente.

Recordemos que Luisito Comunica, el reconocido influencer, inició su travesía en YouTube en 2007 con el canal ‘Piano para gente cool’. Allí, con apenas 19 años compartía su pasión por la música, ofreciendo tutoriales y versiones de canciones al piano. Sin embargo, en 2012 su carrera dio un giro radical con la creación del canal ‘Luisito comunica’. Su primer video, ‘Entrevistas chistosas sobre talentos’, grabado cuando estudiaba Comunicación, marcó el inicio de una nueva era, al punto que hoy en día suma 33.5 millones de seguidores en Instagram y 43.4 millones en YouTube.

El éxito de Luisito comunica como influencer lo ha convertido en un imán para diversas marcas que buscan asociarse con él para impulsar sus productos. Aunque estas colaboraciones han sido fructíferas, recientemente, el vertiginoso crecimiento de una de sus marcas patrocinadas ha generado nuevos desafíos y complicaciones.

Luisito comunica confiesa que su negocio de comida ¡fue un fracaso!

A través del pódcast ‘Profundiza TV’, el influencer quiso poner en contexto a sus seguidores para contarles por qué esta asociación con la empresa Fasfu, una cadena de hamburguesas, tuvo una pausa.

“Les explico un poquito. Los pongo en contexto. Fasfu es una cadena de hamburguesas a la que yo me asocié hace tres años, aproximadamente. Fue cuando empezamos con el proyecto. Empezó chi..., o sea estamos vendiendo muy bien, y por ende, nos empezaron a llegar propuestas de sociedades por todos lados, o sea, pero te digo que en un año nos expandimos de México. Llegamos a Perú, Colombia, Chile, España, Ecuador, lo cual uno diría: ‘Qué chido, expansión rápida’”. Luisito comunica



El éxito inicial fue rotundo. Los productos de la compañía se convirtieron en un referente del mercado. No obstante, la presión por mantener ese ritmo de crecimiento los obligó a tomar decisiones apresuradas que comprometieron la calidad de sus productos. La consecuencia fue inevitable: una disminución en la satisfacción del cliente.

“El error grandísimo que cometimos fue un error que cometimos en equipo. Fue que dentro de la expansión grande se empezó a descuidar la calidad del producto, la presentación del producto y de verdad que pasaba mucho que pedías una hamburguesa en Ciudad de México y luego pedías una en Puebla, que está a tres horas de la CDMX, y era de un color diferente porque el pan era otro, porque era otro proveedor”.

La imagen de Luisito se vio afectada y con él sus demás negocios

La inconsistencia en la calidad y variedad de sus productos generó una mala reputación que se extendió más allá de la marca, afectando directamente la imagen del influencer y sus otros emprendimientos.”

“Realmente no estaba unificado. No era como un Mc Donalds que aquí y en China te va a saber igual. Lo que nos pasó a nosotros es que era una calidad completamente diferente y esto empezó a dañar de cierta manera mi imagen que te empiecen a asociar: ‘Pedí la hamburguesa de Luisito y no m… me llegó toda desarmada’ y luego los demás restaurantes de Luisito se ven perjudicados”, se sinceró el influencer.

Finalmente, el creador de contenido aceptó que todo esto se debía a una “falta de control de calidad” y aseguró que, si bien no cerraron por completo el negocio, sí lo pusieron en pausa y aunque sigue vendiendo, asegura: “Le pusimos una producción limitada”. Sin embargo, sí le ve final a este emprendimiento: “Es un negocio que poco a poco iremos dejando”.

¿Cuántos negocios tiene Luisito Comunica?

Luisito Comunica ha diversificado sus inversiones en varios negocios a lo largo de los años. Algunos de los negocios más conocidos en los que Luisito tiene participación son:

Restaurantes: principalmente de comida japonesa, como Deigo Ramen y Deigo Sushi.



principalmente de comida japonesa, como Telefonía: Creó su propia compañía de telefonía móvil llamada PilloFon.



Creó su propia compañía de telefonía móvil llamada Ropa: Tiene su propia marca de ropa llamada Rey Palomo y su reciente colaboración con la marca Crocs ha lanzado unas sandalias.



Tiene su propia marca de ropa llamada y su reciente colaboración con la marca ha lanzado unas sandalias. Tequila: Tiene su propia marca de tequila ‘Gran malo’