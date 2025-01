Luisito Comunica presenta problemas de salud en sus vacaciones ¿Cómo está el influencer?

Luis Arturo Villar Sudek, más conocido en el mundo del internet como Luisito Comunica, vuelve a ser tendencia en redes sociales. Tras expresar su descontento por los precios de los taxis al llegar a la playa para sus vacaciones, ahora revela que está lidiando con algunos problemas de salud.

A través de Instagram, el influencer contó que, en los últimos días, ha presentado complicaciones respiratorias, aparentemente, derivadas del asma que padece.

Por este motivo, decidió ir al neumólogo, es decir, un médico especialista en temas respiratorios, quien le comentó que sus problemas realmente se deben a su mala alimentación.

Luisito Comunica / IG: @luisitocomunica

Te podría interesar: Luisito Comunica reaparece tras ser detenido en República Dominicana: “Sí escaló a un nivel poco brusco”

¿Qué le pasó a Luisito Comunica?

De acuerdo con el también empresario, lo diagnosticaron con una grave gastritis, la cual le está “hinchando” los pulmones, siendo esa la razón por la que sufrió muchos ataques de asma.

Luisito Comunica “Me dieron muchos ataques (de asma). Fui al neumólogo y me dijo que la gran raíz de mi problema es que como cu…, o sea, que tengo una gastritis que me está hinchando todo”

Debido a esto, le mandaron un tratamiento en el que le prohibían la comida picante y el azúcar por dos semanas, además de que ya no podrá consumir sus acostumbrados jugos de naranja.

“Ni jugo de naranja puedo tomar. Me dijo que la principal razón de mi gastritis es que diario me echo dos jugos de naranja naturales. Yo pensé que me estaba haciendo bien, pero no”, explicó, al mismo tiempo que se lamentaba por no poder beber el alcohol de cortesía que le regalaron en el hotel donde se está hospedando actualmente.

Luisito Comunica problemas de salud / Redes sociales

No te pierdas: Ary Tenorio, novia de Luisito Comunica acusa a su socia de querer “robarle” su cafetería: “Me bloqueó"

Luisito Comunica debe usar un aparato especial

En otra de sus publicaciones, “presumió” el aparato que debe usar temporalmente para poder recuperarse.

Pese a la gravedad de la situación, se mostró positivo y hasta bromeó un poco con el asunto, señalando que había pasado de “fumar un bongazo” a “fumar de ese aparato”.

“Ni siquiera fue el bong lo que me jodió la respiración. Fue el jugo de naranja. Qué irónica es la vida”, indicó.

Luisito Comunica problemas de salud / Redes sociales

Luisito Comunica reprueba el elevado costo del servicio de taxi que lo llevó del aeropuerto al hotel en sus vacaciones a la playa

La enfermedad de Luisito Comunica se da en medio de la controversia que causó al exponer el cobro elevado del servicio de taxi que lo llevó del aeropuerto al hotel a su llegada a Cancún.

En su momento, el influencer compartió en Instagram que le habían cobrado 2 mil pesos por 20 minutos de viaje, algo que le parece una “exageración” y un “robo”. Si bien aclaró que el conductor no era el responsable de esta situación, pues solo obedece las “órdenes de su jefe”.

“Son unas ratas. Me dijeron que solo se podía pagar en efectivo y no me dieron recibo. Me siento robado… Urge intervención, la situación de los taxis... es una mafia”, expresó.

Mira: Luisito Comunica revela que a su restaurante de hamburguesas le fue tan bien que ¡terminó en fracaso!