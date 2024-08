Ary Tenorio, novia de Luisito Comunica acusa a su socia de querer “robarle” su cafetería: “Me bloqueó"

Ary Tenorio, conocida influencer venezolana, pareja del famoso creador de contenido Luisito Comunica, reveló en sus redes sociales que ha perdido el control de su cafetería japonesa, Irusu Café. Según Tenorio, su socia ha dejado de responder y ha bloqueado a ella y a su familia en redes sociales desde hace un tiempo.

En un video compartido en Instagram, Ary detalló que está en conversaciones con sus abogados para resolver la situación, pues su socia la bloqueó y le quitó el acceso a las redes sociales del establecimiento. La influencer también explicó que, a pesar de haber aportado el capital necesario para el negocio, no tiene claridad sobre las finanzas del café.

Ary Tenorio había anunciado con entusiasmo en febrero de 2024 la apertura de su cafetería japonesa en la Ciudad de México, en la alcaldía Cuauhtémoc. El lugar rápidamente ganó popularidad entre los aficionados a la gastronomía japonesa.

Ary Tenorio acusa a su socia de querer adueñarse de su negocio

Sin embargo, a seis meses de su inauguración, Ary pidió a sus seguidores que suspendieran las visitas al café hasta nuevo aviso. En su perfil de Instagram, escribió: “Mi primera experiencia en el mundo restaurantero. Gracias a todos por el apoyo pero por ahora se suspenden las visitas a la cafetería”, y compartió un video explicando la situación.

Ary Tenorio acusa a su socia de querer robarle su cafetería / Instagram: @arianny.tenorio

En el video, Ary acusó a su socia de intentar apropiarse de su negocio, y anunció que sus abogados ya están trabajando en el caso. “Parece que me quiere robar mi negocio y mi dinero (Ya hay un análisis legal, mis abogados están sobre esto. Solo quería contarles lo que está pasando)”, afirmó. Tenorio detalló que, después de solicitar un reporte financiero a su socia, esta comenzó a evadirla y, eventualmente, la bloqueó y le quitó el acceso a las redes sociales del café.

Ary también advirtió que, si alguien ofrece una sucursal del café utilizando su nombre, esa persona no es “del todo honesta”. Explicó: “Semanas de estar bloqueada me llegó un correo con un ‘reporte’, todo confuso con unos números que no tienen sustento... Quiero decirte públicamente que si a ti, de repente te están ofreciendo una sucursal y te están diciendo: ‘Invierte tu dinero aquí. Es el negocio de tu vida’. Que sepas que la persona que está detrás de todo esto no soy yo. Es realmente una persona no del todo honesta”.

Luisito Comunica apoya a su novia

La influencer añadió que, a pesar de los esfuerzos de sus abogados por localizar a su socia, esta siempre está ausente cuando la buscan, lo que ha dificultado la resolución del problema.

Luisito Comunica, por su parte, ha mostrado su apoyo a Ary en redes sociales, criticando a la socia por su actitud. “Todos estamos bloqueados, hasta yo. ¿Qué estará tramando esa joyita de socia?”, comentó Luisito.

También Ary mencionó que cada vez que los abogados intentan buscar a la socia, esta “nunca está”, y calificó su comportamiento como el de una “niñita de primaria”.

