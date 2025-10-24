Muere actriz que recién había debutado en famosa serie tras lucha con trastorno neurológico

El mundo del espectáculo está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Isabelle Tate, actriz que debutó recientemente en el spin-off 9-1-1: Nashville de ABC. La joven de 23 años, quien interpretó a Julie en el episodio piloto emitido el 9 de octubre de 2025, perdió la vida el pasado domingo, según informó su agencia representante, McCray Agency, a través de redes sociales.

La noticia ha conmovido a fans y compañeros de la industria, quienes recordaron a Isabelle por su alegría, pasión por la actuación y energía inigualable. Hasta el momento, la causa exacta de su muerte no ha sido revelada.

Murió Isabelle Tate, actriz que dio vida a Julia en la serie 911: Nashville / Redes sociales

¿De qué murió Isabelle Tate, actriz de 9-1-1: Nashville?

La agencia de Isabelle confirmó su muerte en Instagram, pero se reservó los detalles sobre la causa de la muerte. “Con gran tristeza y total pesar informamos que Isabelle Tate falleció el 19 de octubre. Conocemos a ‘Izzy’ desde que era adolescente y recientemente había vuelto a la actuación. Obtuvo el primer papel para el que audicionó en 9-1-1: Nashvilley disfrutó muchísimo la experiencia”, publicaron.

Se sabe que la actriz padecía un trastorno neurológico desde los 13 años que afectó su movilidad. Su agencia, McCray Agency, confirmó que la actriz falleció en paz y pidió privacidad para su familia en este momento tan difícil.

¿Qué enfermedad tenía Isabelle Tate actriz que murió?

Isabelle padecía Charcot-Marie-Tooth, un trastorno neurológico hereditario que afecta los nervios periféricos, principalmente de brazos y piernas. Esta condición puede provocar debilidad muscular, atrofia, dificultades para caminar, pérdida de sensibilidad e incluso la necesidad de usar silla de ruedas, como fue el caso de Isabelle desde su adolescencia.

Fue diagnosticada a los 13 años y no dudó en compartir su experiencia en redes sociales, mostrando siempre una actitud positiva y resiliente ante los desafíos de su enfermedad. “Ha sido un viaje difícil… pero elijo abrazarlo y no dejar que me defina”, fue una de las frases que compartió sobre su enfermedad.

¿Quién era Isabelle Tate, actriz de 9-1-1: Nashville?

Isabelle Tate, conocida también como Izzy Tate, era una joven llena de talento y pasión por la actuación. Además de su faceta como actriz, era amante de los animales y tenía inclinaciones musicales.

A pesar de las dificultades impuestas por su enfermedad, logró unirse al elenco de “9-1-1: Nashville”, serie que sigue las vidas de los equipos de emergencia —bomberos, paramédicos y policías— que enfrentan situaciones extremas en medio de sus conflictos personales.

