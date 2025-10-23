¿Rechazan a Luisito Comunica en la India? “Se portaron súper groseros”, revela entre lágrimas

Luisito Comunica, uno de los youtubers más populares del mundo hispanohablante, sorprendió a sus seguidores al compartir un momento de gran frustración y tristeza. A través de sus historias de Instagram, el influencer mexicano relató con visible decepción que llevaba casi un año planeando este viaje, el cual formaba parte de su conocida serie de videos sobre costumbres y tradiciones alrededor del mundo. En la publicación, Luisito no pudo contener las lágrimas y confesó sentirse “muy triste” por no poder cumplir con uno de los proyectos más esperados por su comunidad digital.

¿Qué pasó con el viaje de Luisito Comunica a la India?

El empresario, viajero y youtuber, Luisito Comunica, relató que su proceso de solicitud de visa para entrar a la India fue rechazado sin motivo aparente.

“No me dieron ninguna razón. No quieren que entre al país. Se portaron súper groseros y la verdad me pone muy triste” Luisito Comunica

Según detalló, ya tenía listos los boletos, el itinerario y todo el equipo necesario para documentar la experiencia en un evento cultural poco conocido fuera de la India.

Luisito Comunica explicó que el objetivo de su viaje era cubrir un el festival tradicional Gorehabba donde los participantes tienen una batalla en la que utilizan estiércol de vaca como símbolo de purificación espiritual. Con su característico estilo curioso y documental, planeaba mostrar la riqueza cultural detrás de estas prácticas religiosas, además de resaltar la importancia que tiene el ganado en la vida cotidiana de varias comunidades indias.

Sin embargo, al recibir la negativa del visado, el influencer tuvo que cancelar todo el proyecto. En sus redes, agradeció el apoyo de sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de aliento tras el inesperado revés.

¿Por qué le negaron la visa a Luisito Comunica?

Hasta el momento, se desconoce de manera oficial el por qué del rechazo. Luisito Comunica aseguró que entregó toda la documentación requerida y cumplió con los trámites formales, por lo que, para él, la negativa resultó completamente inesperada.

En general, las embajadas y consulados tienen la facultad de negar visas sin ofrecer explicaciones detalladas, lo que ha ocurrido en otros casos de viajeros e influencers. En este contexto, el creador de contenido aprovechó la experiencia para advertir a sus seguidores que, incluso con fines turísticos o culturales, los permisos pueden ser denegados sin previo aviso.

Asimismo, el influencer mencionó que su compañero de aventuras, Cucho, con quien ha grabado numerosos reportajes alrededor del mundo, sí obtuvo el visado. Esto ha generado especulaciones entre los seguidores, quienes creen que él podría viajar solo para documentar el festival y compartir las imágenes más adelante en el canal del mexicano.

¿Qué es el festival Gorehabba de la India y por qué causa tanta curiosidad?

El festival Gorehabba se celebra cada año en el poblado de Gummatapura, ubicado en el estado de Karnataka, al sur de la India. Es conocido por su ritual en el que los habitantes se lanzan estiércol de vaca entre sí, como parte de una tradición que simboliza la limpieza espiritual, la fertilidad y la unión comunitaria.

La celebración ocurre un día después del Diwali, la famosa “Fiesta de las Luces” y atrae tanto a locales como a turistas curiosos que buscan conocer una faceta distinta de las tradiciones indias. De acuerdo con la cultura local, las vacas son consideradas animales sagrados y su estiércol se asocia con la purificación del alma y la prosperidad.

Luisito pretendía documentar esta colorida festividad con una mirada informativa. De acuerdo con sus palabras, su intención era mostrar a su audiencia hispana el significado cultural del Gorehabba y cómo las tradiciones religiosas influyen en la vida rural del país asiático.

