La mansión VIP: Novio de Kim Shantal entraría al reality en esta semana, asegura... ¿para pelear con ‘Suave’?

La última semana de La mansión VIP está que arde con la polémica entre Kim Shantal, ‘Suave’ y el novio de la influencer. Y es que la visible cercanía de ambos en el reality, despertó la molestia de Lalo Oconner, y habría pedido su entrada inmediata. ¿Qué se sabe exactamente?

Kim Shantal y Lalo Oconner

¿Qué ha dicho Lalo Oconner, novio de Kim Shantal, sobre la relación de la influencer con ‘Suave’?

La llegada de Kim Shantan a La mansión VIP ha revolucionado al programa, y es que tras su relación con ‘Suavecito’ hace algunos años, los rumores de un “recalentado” se han puesto sobre la mesa.

Las cámaras captaron un claro acercamiento entre ambos, y hasta aseguran que ya hubo besos y demás. Frente a esto, Lalo Oconner, novio de Kim Shantal, habló con el periodista Gabo Cuevas y externó su opinión:

“ Me molesta que no me duele mucho, me molesta mucho que no esté llorando. A lo mejor, no sé, es por la madurez que se pueda tener en este sentido del amor, o simplemente el hecho de saber que siempre existió esa personalidad y algún día apareció. Es como saber que siempre está ahí, pero creer todos los días que ya se fue. ¿Quién se sorprendió? La neta nadie ”, dijo Oconner.

Por otra parte, aceptó que ya había existido un acercamiento de la producción con Kim, pero la presencia de Queen Buenrostro era algo que la detenía. Eso sí, ella le prometió a Lalo que rechazaría cualquier dinámica que la pusieran con ‘Suave’.

Ella me miró a los ojos y me dijo: ‘yo sé cómo está el juego, ya vi más o menos como está el rollo. Si me ponen una dinámica con él la voy a rechazar’. Acto seguido, a la primera dinámica, se esposan 24 horas. Lalo Oconner

El conflicto parece que puede escalar, pues en las últimas horas se ha manejado la posibilidad de que Lalo Oconner entre en escena.

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Lalo Oconner habla de su relación con Kim Shantal tras acercamientos con Suavecito. / IG: @lalo_oconner, IG: @kimshantal

¿Lalo Oconner, novio de Kim Shantal, ingresará a La mansión VIP?

Durante la plática con Gabo Cuevas, Lalo Oconner fue cuestionado sobre la posibilidad de ingresar a La mansión VIP. El periodista le planteó un hipotético escenario, en el que HotSpanish lo invitara al reality. Su respuesta sorprendió a las redes:

“ Obvio, obvio. Ay, ay, ay. No mam*s ”, dijo Lalo.

Esto solo fue una sugerencia de Gabo Cuevas, por lo que no existe alguna confirmación de una posible invitación a Lalo Oconner para integrarse al reality del influencer mexicano.

Aunque no es oficial, sí hay una gran aceptación y expectativa de internautas, pues quisieran ver el regreso de Queen Buenrostro y la entrada de Lalo Oconner, tras el nuevo ‘shippeo’ entre Kim y ‘Suave’. ¿Se les hará?

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Que fuerte todo 😱 Lalo ya no quiere nada con Kim y menciona que si HotSpanish lo invita a entrar a la mansión está dispuesto #lamansiónvip pic.twitter.com/Lo8niH4nVw — La Comadrita (@lacomadritaof_) May 6, 2026

¿Quién es Lalo Oconner y a qué se dedica?

Eduardo Martínez, conocido en redes sociales como Lalo Oconner, es un influencer y creador de contenido

Comenzó a ganar popularidad luego de iniciar una relación sentimental con Kim Shantal alrededor de 2024. Desde entonces, en distintas ocasiones ha manifestado sus intenciones de llevar su noviazgo a un nivel más serio .

. Actualmente cuenta con más de 410 mil seguidores en Instagram y ha participado en realities como Tengo talento, mucho talento y La venganza de los ex.

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