Kim Shantal acusó a Suavecito de engañarla con un hombre; hoy los tres están en La mansión VIP, VIDEO

La entrada de Kim Shantal a La mansión VIP no pasó desapercibida y mucho menos fue una simple sorpresa para los participantes. Su aparición reactivó uno de los chismes más incómodos de su pasado sentimental y que hoy vuelve a explotar porque ella, Suavecito y Aldo Arturo conviven dentro del mismo reality.

En redes sociales comenzó a circular nuevamente un video antiguo donde Kim Shantal acusa a Suavecito de haberla engañado con otro hombre, señalando directamente al influencer Aldo Arturo. Sin embargo, esta vez la conversación escaló aún más: usuarios no solo hablaron de infidelidad, también surgieron señalamientos y opiniones donde se afirma que lo ocurrido pudo haber sido abuso, lo que encendió una fuerte polémica

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¿Qué revela el video donde Kim Shantal acusa a Suavecito de engañarla con Aldo Arturo antes de La mansión VIP?

El clip que volvió a viralizarse corresponde a una entrevista que Kim Shantal dio al periodista Gabo Cuevas, difundida por la cuenta de X @ChangaVlogs, donde relata uno de los momentos más dolorosos de su relación con Luis Guillén González, conocido como Suavecito.

De acuerdo con su testimonio, los hechos ocurrieron durante una fiesta. Kim aseguró que en dos ocasiones encontró a Suavecito acostado en la cama sin ropa interior, por lo que decidió vestirlo y retirarse. No obstante, al regresar a la habitación lo vio nuevamente en la cama, esta vez junto a Aldo Arturo.

La situación se tornó más extraña cuando, según Kim, ambos le cerraron la puerta y no le permitieron entrar. Más tarde, Suavecito se habría disculpado con ella explicándole que, bajo los efectos del alcohol y el consumo de sustancias, confundió a Kim con Aldo Arturo.

La influencer describió ese momento como un golpe de realidad y lo expresó así:

“Yo pensé que eras tú, yo pensé que eras tú, así me lo estaba diciendo… Mi güey me está engañando, mi güey se dejó haciendo cosas por este güey. Yo lo corrí a mi ex pareja después, como que fue un put*** de realidad”. Kim Shantal

Este fragmento es el que hoy cobra fuerza dentro y fuera de La mansión VIP, donde muchos espectadores aseguran que la historia podría no ser tan simple como una traición amorosa.

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¿Por qué en redes aseguran que el escándalo entre Suavecito, Aldo Arturo y Kim Shantal no fue infidelidad sino abuso?

Con la reaparición del video de Kim Shantal, el debate estalló en redes sociales y se avivó aún más cuando comenzó a circular otro clip donde Aldo Arturo aparece besando a un hombre, aparentemente en estado de ebriedad o bajo el efecto de sustancias, ya que luce desorientado y con dificultad para mantener los ojos abiertos. Lo que más llamó la atención de los internautas es que la persona a la que besa guarda un notable parecido con Suavecito, aunque se aprecia visiblemente más joven, al igual que el propio Aldo en ese material, lo que incrementó las especulaciones.

Mientras algunos usuarios insistieron en que todo se trató simplemente de una infidelidad, otros comenzaron a replantear la narrativa tras analizar el testimonio de Kim Shantal. En plataformas como X y TikTok surgieron comentarios que sugieren que, por el estado en el que presuntamente se encontraba Suavecito aquella noche él podría no haber estado en condiciones de consentir lo sucedido, lo que abrió un debate delicado que continúa dividiendo opiniones.

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¿Quién es Aldo Arturo y por qué su nombre quedó en el centro del escándalo tras la llegada de Kim Shantal a La mansión VIP?

Aldo Arturo se ha convertido en uno de los rostros más populares de La mansión VIP. El creador de contenido, originario de Guadalajara, Jalisco, tiene 24 años y es conocido en redes como @soyaldooo, donde suma millones de seguidores, especialmente en TikTok.

Su carisma, sentido del humor y personalidad relajada lo han llevado a ganarse el cariño del público dentro del reality. No obstante, la resurgida polémica con Kim Shantal y Suavecito lo ha colocado en el ojo del huracán.

Antes de este escándalo, Aldo Arturo era reconocido principalmente por su contenido de comedia, reacciones y vlogs personales.

Aldo Arturo

¿Cómo reaccionaron Suavecito y Kim Shantal al reencontrarse cara a cara dentro de La mansión VIP?

La entrada de Kim Shantal se dio tras la eliminación exprés de Rocío Sánchez, y desde que cruzó la puerta, las cámaras captaron cada gesto. Suavecito no pudo ocultar su incomodidad: sonrisa nerviosa, cambios de expresión y silencio evidente.

Durante la transmisión, HotSpanish se dirigió directamente a él: “Te miro serio, carnal. Nada personal, esto es un reality. Te miro pálido un poco de la situación. Sabes cómo son los realitys, cómo se maneja la situación en redes sociales y lo que la gente le gusta”.

Por su parte, Kim Shantal intentó mostrarse tranquila y restarle dramatismo a la situación cuando se le cuestionó por su pasado con Suavecito:

“Al público lo que pida (…) pero ya pasó, sólo fue una relación muy fugaz”. Kim Shantal

Antes de integrarse por completo, también dejó clara su postura: “Yo no vine a arruinar el juego de nadie, yo vine a divertirme, a pasarla bien. Espero podamos llevar una relación cordial… y si no, también me encantan los problemas”.

Recordemos que Kim Shantal y “Suavecito” tuvieron una relación amorosa intermitente, caracterizada por idas y venidas, que terminó oficialmente en junio de 2024. Aunque compartían mucho tiempo juntos y se comprometieron, su romance finalizó definitivamente debido a diferencias irreconciliables