La mansión VIP: ¿Quién es el tercer eliminado del reality show de HotSpanish, HOY domingo 3 de mayo?
Este domingo 3 de mayo, La mansión VIP despide a un nuevo participante. El drama parece continuar y los conflictos cada vez se hacen más grandes. Te contamos los detalles.
La mansión VIP vivió una de sus semanas más polémicas con hechos violentos que dejaron la salida voluntaria de Naim Darrechi y la expulsión de Daniel Borjas, conocido como ‘el Borjas', pero hoy domingo 3 de mayo es un día decisivo, pues se lleva a cabo la eliminación, ¿quién saldrá? Te contamos los detalles.
¿Qué pasó en La mansión VIP?
La madrugada del viernes 1 de mayo comenzó a circular en redes sociales un video que muestra cómo un juego dentro de La mansión VIP escaló a un conflicto entre varios participantes cuando el influencer Mazaclan tomó agua de un jarrón de flores para mojar a otros concursantes. La situación generó molestia debido a que esas flores habían sido un regalo de Naim Darrechi para Katy Cardona, lo que provocó un reclamo inmediato. En la transmisión, aunque la cámara cambió de toma y se centró en otro cuarto, se alcanzaron a escuchar gritos como: “¡Tú te callas!”, mientras ocurría la discusión fuera de cuadro.
En paralelo, otra dinámica entre participantes derivó en un enfrentamiento mayor. Daniel Borjas y otros concursantes intentaban hacerle una broma a Aldo Arturo; sin embargo, la situación cambió cuando el propio Borjas terminó siendo el afectado, luego de que le bloquearan el acceso a una puerta. El influencer reclamó lo ocurrido y aseguró haber recibido un golpe, lo que desató una discusión directa.
El conflicto continuó escalando entre gritos y reclamos. En medio del intercambio, Borjas reiteró: “Si vas a tomar y no puedes entender una broma, no tomes”, mientras Aldo Arturo contestó: “Hiciste una, hiciste dos y yo soy el tres”. Posteriormente ‘el Borjas’ cacheteó a Aldo y fue expulsado.
¿Quiénes son los participantes nominados de La mansión VIP?
La gala de nominación se realizó en medio de diversas tensiones, los participantes que quedaron en riesgo de ser eliminados son:
- Michelle Lando
- Aida Victoria Merlano
- Valentina Ruíz, conocida como ‘la Jesuu’
- Jessica Sodi
- Kim Shantal
- Agustín Fernández.
¿Quién fue eliminado HOY domingo 3 de mayo de La mansión VIP?
La tensión continúa en La mansión VIP, donde este domingo se hará la tercera gala de eliminación. Será durante la noche cuando el público conozca quién de los participantes deberá abandonar la casa, en una transmisión que se realizará completamente en vivo. Y hasta las 20:00 horas, horario del centro de México, se definirá el rumbo del reality cuando se dé a conocer quién se va de la casa.
La gala podrá seguirse a través del canal oficial de YouTube de HotSpanish, donde también se mantiene activo el sistema de votación. Este mecanismo ha generado conversación entre los seguidores, ya que para apoyar a su participante favorito es necesario pagar un mínimo de 20 pesos mexicanos por cada voto emitido durante la transmisión en vivo.
