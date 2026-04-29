La mansión VIP: Agustín Fernández y una participante, viven momento picante en el jacuzzi ¡beso y beso! VIDEO

La participación de Agustín Fernández en La mansión VIP deja sorprendidos no solo a sus fans, si no también a la audiencia en general. Hace unas horas, se compartió un fragmento del reality en el que aparece dándose tremendos besos en el jacuzzi, bien acompañado por una participante. Te contamos de quién se trata.

¿Con qué participante de La mansión VIP ha sido ‘shippeado’ Agustín Fernández?

Agustín Fernández es una de las principales apuestas de La mansión VIP, y su incursión en el programa no ha pasado desapercibida desde el día uno, siendo protagonista de diversos vídeos.

A lo largo de los últimos días se ha visto una cercanía específica con Aida Victoria, una creadora de contenido colombiana que internautas han definido como una persona “polémica”.

En varias grabaciones, el vínculo entre ambos parece ser cada vez mayor, al grado de ser protagonistas de un intenso momento en la habitación VIP del programa. ¿Qué sucedió?

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Agustín Fernández en La mansión VIP / Redes sociales

¿Agustín Fernández y Aida Victoria se besaron en pleno jacuzzi de La mansión VIP?

Las redes sociales explotaron tras el vídeo de Agustín Fernández y Aida Victoria dentro del jacuzzi en La mansión VIP. Aunque para muchos no fue una sorpresa debido a su cercanía, otros se impactaron por el intenso momento.

En la transmisión del 24/7 en YouTube se vio a Fernández, en un primer acercamiento, muy cariñoso con Aida, pero todo aumentó de temperatura cuando se metieron al jacuzzi de la suite.

En un ambiente romántico e íntimo, ambos se fundieron en varios besos que dejaron atónitos a internautas. Aquí algunos de los comentarios:



“No sé, pero el beso muestra mucha química”,

“Ella tiene un bebé, que pensará cuando esté grande” y,

“Ella es la que según ama todavía al ex”.

Aunque puede tratarse de solo una forma de dar contenido, varios señalan que esto no es algo nuevo, pues en ocasiones han estado en camas juntas y presuntamente la mano se le ha ido a Aida bajo las sábanas. ¿Más que amigos?

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El beso más esperado de la temporada, Y NO ME DECEPCIONARON 🫦 DIOS MIOOOOOOO QUE FUEGO HAYYYYY

Obvio grabé el jugueteo anterior que está 10/10#LaMansionVip pic.twitter.com/s4xlsrPGc2 — Vero (@mariavero161) April 29, 2026

¿Quién es Agustín Fernández y a qué se dedica?

Agustín Fernández es un modelo, influencer y figura de la televisión originario de Argentina, conocido por su presencia en redes sociales y por su participación en programas de entretenimiento.

En redes comenzó a compartir contenido relacionado al mundo del modelaje y el fitness, mostrando afinidad por el ejercicio, la vida saludable y la moda.

Tras mudarse a México, Agustín Fernández comenzó a participar en realities, siendo La casa de los famosos México 2024 su gran oportunidad de mantenerse en el medio.

En ocasiones, hasta fue vinculado sentimentalmente con Wendy Guevara, actual conductora del mismo programa.

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