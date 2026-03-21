¿Agus Fernández desprecia a Gala Montes? El conductor habla sobre su “relación” con la actriz: “Terminó ahí”

El supuesto romance entre Gala Montes y Agustín Fernández, mismo que habría nacido en La casa de los famosos México, ha vuelto a colocarse en el centro de la conversación. Lo que comenzó como una evidente cercanía dentro del reality, hoy sigue generando dudas entre los seguidores: ¿Agustín Fernández lo confirmó recientemente?

Agustín Fernández es criticado por recibir regalos / Redes sociales

¿Cómo inició el presunto romance entre Gala Montes y Agustín Fernández?

Desde los primeros días en La casa de los famosos México, la conexión entre Gala Montes y Agustín Fernández fue innegable. Entre bromas, cercanía física y constantes interacciones, la pareja se convirtió en una de las favoritas del público.

A finales de 2024, un presentador del programa de YouTube Dulce y picosito dio a conocer que la actriz mexicana llegó a pasar la noche en la casa donde Agustín residía junto a Nicola y Wendy Guevara:

Nos están viendo la cara porque una cámara muy oculta en la calle donde vive mi Agus, con Nicola y Wendy. Me contaron que Gala Montes se ha quedado a dormir en la casa de Agustín. Reportero de VLA

Dentro del encierro, ambos compartieron momentos cercanos, lo que llevó a muchos a considerar que el romance traspasó la estrategia televisiva. No obstante, el propio Agustín llegó a minimizar el aspecto sentimental, asegurando que el contexto del reality influía directamente en las emociones.

¿Recientemente el actor confirmó los rumores de presunto romance?

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¿Qué dijo recientemente Agustín Fernández, sobre su presunto noviazgo con Gala Montes?

En un reciente encuentro con medios, Agustín Fernández fue cuestionado sobre su presunta relación con Gala Montes, un tema que ha generado rumores a lo largo de los últimos dos años.

El modelo y conductor aseguró que fue solo un “amor de reality”, dejando de lado toda especulación sobre un posible vínculo amoroso con la actriz de Televisa. Además, reveló que ambos tienen un club de fans, mismos que les hicieron un “shippeo”, debido a su complicidad en LCDLFM:

Me hacen mucho esa pregunta, tenemos un grupo de fans que se llama “Galagus”. (...) Terminando la casa yo creo que fue un amor de reality, y quedó ahí y terminó ahí. Agus Fernández

Agus Fernández puso fin a casi dos años de rumores, señalando que se trató más de un “amor” que diera show, pues el reality es muy difícil. A estos comentarios, Gala Montes no ha respondido nada.

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¿Quién es Agustín Fernández, exhabitante de La casa de los famosos México?

Agustín Fernández es un modelo, influencer argentino que ha logrado consolidar su carrera en nuestro país, donde se ha convertido en una figura popular dentro del entretenimiento digital y los reality shows.

Su proyección dio un impulso importante al integrarse al círculo de influencers cercanos a Nicola Porcella, con quien desarrolló una estrecha amistad.

Fuera de la televisión, Agustín Fernández ha construido una sólida carrera como creador de contenido. En sus redes sociales comparte rutinas de ejercicio, consejos de bienestar y aspectos de su vida diaria.

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