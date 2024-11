Agustín Fernández recibió un extraño regalo que le hace recordar a Gala Montes en LCDLFMX ¿fan o hater?

A pesar de que ya han pasado dos meses desde el final de la segunda temporada de La casa de los famosos México, Agustín Fernández sigue siendo tema de conversación.

Para nadie es secreto que el influencer argentino, era muy unido a sus fans antes de entrar a La casa de los famosos México. A través de trasmisiones en TikTok compartía con sus seguidoras, su día a día o los regalos que le enviaban, lo que fue duramente criticado pues en redes aseguraban que era un “mantenido” y “vividor” por sus fans. Incluso en La casa contó que su fandom sí llegó a regalarle celulares y tenis costosos.

"(Cuando fue mi cumpleaños) Arme una lista en Amazon y en Mercado Libre. Ahí empezaron a agregar cosas, no saben mi dirección, y me mandaron mil cosas, un chingo de cosas que no sé donde meter. Una locura, están completamente locas... que me quemé mucho en la cama de bronceado, me duele, pues una doctora me mandó crema de la Roche Posay para ponerme en la cara”, dijo Agustín a Karime y Briggitte Bozzo dentro del reality.

Haciendo recientemente un ya tradicional en vivo, lo que comenzó como una interacción más con su público, dio un giro inesperado cuando Agustín abrió uno de los regalos que había recibido. Lo que parecía un simple peluche se transformó en un portal al pasado, recordándole uno de los momentos más intensos de su paso por La casa de los famosos: su relación con Gala Montes.”

Agustín Fernández y Gala Montes

/ IG: @agus.fernandezr / @lamarlasabrina

Te puede interesar: LCDLFMX: Gala encara a Agustín sobre su relación en el reality y confiesa que tiene ¿celos de Karime?

Agustín Fernández recibe un oso ¿con la voz de Gala?

Durante una transmisión en vivo, Agustín abrió un paquete que parecía contener un obsequio típico de sus seguidores: un osito de peluche. Sin embargo, al presionar el pie del juguete, descubrió un detalle que lo dejó desconcertado. El peluche emitía un mensaje grabado con la voz de Gala Montes, su compañera en el reality show de Televisa.

El mensaje hacía alusión a un episodio en el que Gala, visiblemente celosa, enfrentó a Agustín por un acercamiento que tuvo con Karime Pindter. Este momento fue uno de los más tensos de la temporada y quedó grabado en la memoria de los seguidores del programa.

“No le puedes poner la mano en la rodilla a Karime, no. A mí me respetas, ¿ok? Soy la más celosa del mundo. Si te besé fue porque quise. Tú sabes lo que es bueno. ¡Mucho cuidado, eh!”, decía el peluche.

Agustín Fernández recibe un extraño regalo que lo hace recordar a Gala Montes.

Lee: Gala Montes vuelve a despreciar a Agustín y en redes la llaman “ardida”

¿Cuál fue la reacción de Agustín Fernández al escuchar la voz de Gala?

La reacción de Agustín al escuchar la voz de Gala en el peluche fue instantánea. Sus ojos se abrieron de par en par y una sonrisa nerviosa se dibujó en su rostro. El chat, que hasta ese momento había estado tranquilo, se volvió una locura. Preguntas como "¿Qué fue eso?” y emojis de sorpresa inundaron la pantalla. Agustín, visiblemente incómodo, trató de cambiar de tema.

“Ok está bien, no vamos a opinar, después nos funan, después dicen cosas, estamos bien así” Agustín Fernández

Así reaccionó Agustín Fernández al regalo de sus fans:

JAJAJAJA a Agus le mandaron un oso de peluche que reproduce un audio de la Gula diciendo “no le puedes poner la mano en la rodilla a Karime, a mí me respetas” JAJAJA chsm. pic.twitter.com/WFnDhEpYpY — Q U E E N (@dimeperra) November 25, 2024

Lee: Karime Pindter enfrenta a Agustín Fernández por el bullying que le hizo junto al team tierra en LCDLFMX

La relación entre Agustín y Gala en La casa de los famosos: una montaña rusa emocional

La interacción entre Agustín Fernández y Gala Montes fue una de las más comentadas del reality. Su vínculo osciló entre la camaradería y el romance, pero también estuvo marcado por conflictos. Uno de los incidentes más recordados ocurrió cuando Gala reclamó a Agustín por su cercanía con Karime, desatando una escena de celos que se volvió viral.

Aunque ambos mostraron química durante la temporada, su relación no logró consolidarse fuera de la casa, y los tensos momentos quedaron como parte del espectáculo. Sin embargo, regalos como este peluche demuestran que el Internet tiene memoria y les juega chueco a los famosos.

Agustín Fernández y Gala Montes / Captura de pantalla

En redes sociales defendieron a Agustín por el regalo que recibió y le recordó a Gala Montes

Hasta el momento Gala Montes se desconoce si Gala ya sabe del regalo que las fans del shipp, Gala y Agustin “GalaGus” le han hecho llegar al influencer pero en redes ya esperan su reacción.

Además, las ‘Monstritas’, como se hacen llamar las fans de Agustín, han expresado su descontento con el regalo, calificándolo de mal gusto. A través de las redes sociales, han pedido a los demás seguidores que eviten enviar este tipo de obsequios.