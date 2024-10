Gala Montes nuevamente dio de qué hablar por su tórrido romance con Agustín Fernández dentro de La casa de los famosos México, el cual en un principio aseguraba solo era estrategia, pero con el pasar de los días las reacciones de celos y los besos iban en aumento.

Incluso la actriz había tomado las riendas de la situación que estaban viviendo y solicitaba respeto para su romance; sin embargo, Agustín Fernández había afirmado que no deseaba nada serio y que solo quería divertirse dentro del programa.

Gala Montes dejó en claro que no buscaba una relación formal con Agustín, pero sí esperaba una exclusividad mientras durara su participación en el programa, por lo que incluso manifestó celos por su amistad con Karime Pindter a quien minutos antes de su plática le había tocado la rodilla.

Ahora que ya todo ha terminado, Gala y Agustín no se han vuelto a encontrar, pero la intérprete de ‘Tacara’, el nuevo sencillo de Gala Montes, ha mencionado que su relación con el actor argentino “Fue mi momento más humilde” y como las dudas siguen al respecto, a las entrevistas que ha ido le sacan el tema, pero esta vez, los cibernautas ya salieron en defensa del amigo de Nicola Porcella tachando a Gala de “ardida”

Gala Montes vuelve a despreciar a Agustín y en redes la llaman “ardida”

Fue en una reciente entrevista en La saga, programa de Adela Micha que se le preguntó a la actriz si era bisexual. La cantante sin preámbulos aseguró que sí y fue cuestionada quién para ella era la chica más atractiva. De inmediato le recordaron a Adela que, Gala y Agustín habían sido protagonistas de muchos besos.

Adela sin dejar de insistir le dijo “Sí está guapo, ¿no?” Gala no negó que el actor fuera guapo, pero aseguró que a su percepción era aburrido.

“Aburrido, habla, o sea…de alma muy neutra, es gris, pobre” Gala Montes

Gala Montes: Redes sociales la llaman “ardida”

Como era de esperarse, las declaraciones de Gala Montes abrieron debate en redes sociales y mientras algunos usuarios apoyaban a la cantante asegurando que Agustín fue un “mueble más” dentro de la casa. Otros no entendían el actuar de Gala, pues era evidente que dentro de La casa, sí le gustaba y ahora, saliendo, hablaba mal de él, cuando Agustín no ha hecho lo mismo.

“Ay Gala después de la humillada que tú misma te hiciste rogándole ahora vienes a hablar así de Agustín, quien te entiende”, “¡Se está pasando! Y soy tu fan Gala, pero hay que respetar la forma de ser de los demás, nunca le faltó al respeto y quizás no es lo que ella quiere, pero no tiene que ser.”, “Apoye a Gala durante toda la temporada. Pero siendo realistas a Gala le gustó Agustín desde el día 1. Como él la ignoró respondió así. En una conferencia dijo que le dolió en su ego.”, “Ay no, no soy fan de nadie pero cuando Agus salió no hablo mal de gala y ella se la ha pasado hablando mal de él afuera, adentro los 2 hablaron uno del otro pero ya se pasa gala lo quiere humillar”, “Si le gustaba. Y le gusta”, fueron algunos de los comentarios que se leían en redes.