Agus Fernández, tras su polémica en ‘Hoy’, quiere buscar a Andrea Rodríguez: “Nos debemos una charla”

Hace más de un mes, Agustín Fernández fue tema de conversación en redes sociales debido a la muy breve “entrevista” que tuvo en el programa ‘Hoy’, como parte de su gira de medios por su participación en ‘La casa de los famosos México’.

Recordemos que, luego de la expulsión del argentino del popular reality de Televisa, fue invitado a ‘Hoy’. Su paso por La casa fue muy controversial, pues aliado al team Tierra, aseguran que se cerró muchas puertas por su ego. Habló mal de sus amigos Nicola y Wendy. Regresó la ropa que le mandaba el representante de sus amigos, y despotricó en contra del matutino, el cual tanto ha apoyado su carrera, en ‘La casa de los famosos México’.

Andrea Rodríguez,, en su momento, en entrevista para TVNotas dijo: “Creo que está jugando muy mal. No nada más conmigo y con el programa, sino con sus amigos. Todo su juego ha sido negativo hacia todo. Cuando habla mal de las mujeres, de Nicola, de Wendy o dice cosas que no debe decir, me ha hecho pasar muchos corajes”.

Por lo tanto, en su aparición en Hoy, lo que llamó la atención es que este encuentro duró menos de dos minutos al aire. Incluso, esta entrevista la llevaron a cabo dos reporteros y no los conductores titulares del programa, tal como los demás eliminados.

Andrea Rodríguez habla de la entrevista express de Agustín Fernández en ‘Hoy’

El momento de Agustín Fernández en ‘Hoy’ se volvió viral en las redes sociales. Por esta razón, Andrea Rodríguez, productora del matutino, habló en exclusiva con TVNotas y nos contó sobre esta polémica con el argentino.

Muy amable, Andrea nos dijo: “Él habló poquito. Nosotros teníamos preguntas que estuvieron establecidas, pero si él habla chiquito, pues qué hago. Además, en ‘Cuéntamelo ya!’, le pusieron los videos. Era redundante hacer eso. Por eso se lo aclaramos al principio”.

Incluso, nos compartió que ella no tuvo la oportunidad de hablar con el argentino. En su visita al matutino estaba en la cabina. “No, yo estaba en la cabina. Cuando ocurren estas secciones que son delicadas, yo me encuentro en la cabina checando que todo salga bien. Y cuando subí, él ya se había ido. Se fue muy rápido. No tuve oportunidad de saludarlo”.

Eso no es todo, en su momento, Adnrea también nos reveló si estaba firme en su postura de no trabajar junto a Fernández después de sus polémicas palabras. ¿No tratará de nuevo con él? Si quieres saber más acerca de esta polémica da clic y ¡entérate de todo!

Agustín Fernández habla de su “trato” en ‘Hoy’ tras salir de ‘La casa de los famosos México’

Și bien, Andrea dejó claro a TVNotas que Agustín no la había buscado para hablar de lo sucedido. En esta ocasión, el amigo de Nicola Porcella habló por primera vez de su polémica en el programa ‘Hoy’.

En una entrevista con Óscar Burgos en ’SNserio’, el también comediante cuestionó a Agustín Fernández sobre qué sucedió para que solo le dieran tan poco tiempo al aire. “¿Por qué en el programa de ‘Hoy’ te dieron tan poquito tiempo a ti, un minuto con 47 segundos?”, le cuestionó ‘el Perro guarumo’.

A lo anterior, Agustín contestó:

“Creo que hubo ahí un pequeño malentendido que dicen que hablé mal del programa, una cosa así. Yo vi un video para mí y se malinterpretó. Estaba hablando de otra cosa. Si es el que yo vi”. Agustín Fernández

Agregó: “Lo hablé con la productora (Andrea Rodríguez), le escribí. Hablamos un poquito. No tuve todavía tiempo de ir a Televisa, pero sí nos debemos una charla. Yo creo que hablando, nos vamos a entender. Para mí fue completamente un malentendido”.

Agustín Fernández quiere aclarar las cosas con Andrea Rodríguez, porque ¿no tiene chamba?

Finalmente, el argentino justificó que nunca votó por Arath en la competencia, supuestamente, por el simple hecho de que es parte de los conductores de ‘Hoy’ y por el amor que le tiene al programa.

“Es más, yo nunca voto a Arath. Si se fijan, por el amor que le tengo al programa ‘Hoy’, nunca lo voté. Dije: ‘Arath es de Hoy y no voy a votar’. Y nunca lo voté”, dijo.

Concluyó: “Por ahora no (he tenido réplica), pero ya tendré la oportunidad, yo creo, de hablar. Hablando se entiende la gente… Quizás se malentendió algo o con mi forma de hablar muy argentino… A Andy la amo, al programa lo amo. Nunca hablaría mal del programa que quiero tanto, pero nos debemos una charla, en algún momento”.

Al momento, Andrea Rodríguez no se ha pronunciado respecto a las recientes declaraciones de Agustín Fernández. Lo cierto es que Agus anda en pos de chamba a como dé lugar y nomás no encuentra.

Así lo dijo Agustín Fernández: