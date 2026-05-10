Final de La Mansión VIP HOY 10 de mayo: ¿Quién gana el reality de HotSpanish? Horario y dónde ver EN VIVO

Después de semanas de pleitos, alianzas, muchas noches de desvelo entre polémica, gritos, besos e infidelidades, La mansión VIP llega a su gran final este domingo 10 de mayo. El reality que no dejó descansar a nadie tiene millones en juego y, ojo, ya hay un favorito que podría arrasar en la votación. ¡Te contamos!

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¿Cuándo es la final de La mansión VIP 2026 y qué se decide HOY 10 de mayo?

La final de La mansión VIP 2026 se celebra este domingo 10 de mayo, cerrando uno de los realities más virales y polémicos en YouTube y TikTok. Desde su estreno, cuando superó el millón de vistas en su primera noche, el show de HotSpanish explotó en redes con besos, alcohol, posibles infidelidades, romances, gritos y peleas que mantuvieron a la audiencia pegada 24/7.

Muy pronto, La mansión VIP se volvió tendencia por sus momentos intensos: discusiones explosivas, alianzas que terminaron en traición y escenas sin filtro gracias a las cámaras en vivo todo el tiempo. Entre fiestas, lágrimas y estrategias, el reality se transformó en un fenómeno digital que no dejó de generar conversación y clips virales.

A diferencia de otros formatos, apostó por una temporada corta pero llena de drama, logrando en solo un mes lo que otros no en semanas. Ahora, la gran final definirá al ganador de los 2 millones de pesos, en una competencia marcada por la polémica, el apoyo masivo en redes y muchas cuentas pendientes dentro de la mansión.

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La mansión VIP / Archivo TVNotas y redes sociales

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO la final de La mansión VIP hoy?

Si no te quieres perder la final de La mansión VIP 2026 en vivo, debes saber que la transmisión será completamente digital. El reality se puede ver a través del canal oficial de HotSpanish Vlogs en YouTube, donde se ha transmitido todo el contenido desde el inicio.

Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente un horario exacto para el inicio de la gala; sin embargo, durante las eliminaciones semanales las transmisiones arrancaban alrededor de las 20:00 horas, por lo que se espera que la final mantenga una dinámica similar.

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Aquí puedes ver la trasmisión EN VIVO:

¿Quiénes son los finalistas de La mansión VIP y quién podría ganar?

La lista de finalistas de La mansión VIP reúne a varias figuras polémicas e influyentes que han dado de qué hablar:

Alfredo Adame

Agustín Fernández

Sol León

Aída Merlano

Luis Guillén “Suavecito”

Kim Shantal

Aldo Arturo

Katy Cardona

Eli Esparza

Carlos Alberto

La Jesuu

Willito

Lonche de Huevito

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Sin embargo, de acuerdo con las tendencias y encuestas compartidas por el periodista Gerardo Escareño, mejor conocido como “Vaya Vaya”, ya hay favoritos muy claros rumbo a la final. Cabe aclarar que esta encuesta se basa en votos gratuitos. Sin embargo, el formato de La Mansión VIP requiere un pago para sumar puntos, por lo que estos resultados solo reflejan cómo quedaría la competencia si la votación fuera sin costo, como en otros realities.

Alfredo Adame encabeza la lista con un contundente 49% de apoyo, posicionándose como el principal candidato al triunfo.

En segundo lugar aparece Katy Cardona con un 15%, quien ha ganado fuerza entre el público por su forma tan extrovertida de ser y su relación con Naim, ex de Yeri MUA.

Mientras tanto, Sol León reúne un 8%, destacando por el respaldo de su comunidad digital.

Todo apunta a que la pelea final podría centrarse entre estos nombres, aunque en realities todo puede cambiar en cuestión de minutos.

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¿Cómo votar en La mansión VIP y cuánto cuesta apoyar a tu favorito?

Uno de los aspectos más comentados de La mansión VIP es su sistema de votación, el cual no es gratuito como en otros realities. Aquí, los fans deben pagar para respaldar a su participante favorito.

Para votar en La mansión VIP, debes seguir estos pasos:

Entrar a la transmisión en vivo en el canal de HotSpanish Vlogs Ir a la sección de comentarios Dar clic en el ícono de dinero (Super Chat) Elegir el monto a enviar Escribir el hashtag con el nombre del participante (ejemplo: #AlfredoAdame) Enviar el mensaje

Cada voto tiene un costo mínimo de 20 pesos mexicanos, lo que significa que el apoyo del público no solo es emocional, sino también económico.