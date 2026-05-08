¿‘Suavecito’ termina con Queen Buenrostro? Revela si quiere reconciliarse con Kim Shantal: “Estar bien con ella”

‘La mansión VIP’ ha sido el centro de mucha polémica, principalmente por el reencuentro entre Kim Shantal y su exnovio, ‘Suavecito’. Si bien al principio se mostraban distantes y hasta aprovecharon para recriminarse cosas del pasado, con el paso de los días se acercaron e incluso se besaron.

Esto fue sumamente controversial, pues ambos tenían pareja. Él sigue en un romance con Queen Buenrostro y ella estaba saliendo con Lalo Oconner, otro creador de contenido. A raíz de todo este escándalo, Oconner dejó ver que terminaría su relación con la influencer.

Hace algunas horas, ‘Suavecito’ se sinceró sobre lo que realmente siente por Kim y si sería capaz de terminar su noviazgo con Queen para reconciliarse con la influencer. Esto fue todo lo que dijo.

Suavecito / Redes sociales

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¿Por qué ‘Suavecito’ y Kim Shantal se separaron?

Kim Shantal y ‘Suavecito’ culminaron su relación en 2024, tras cuatro años de un noviazgo intermitente. Durante su estancia en ‘La mansión VIP’, la influencer dijo que la ruptura se dio por la cercanía que él tenía con Queen Buenrostro.

Si bien no usó la palabra “infidelidad”, la influencer admitió que consideraba sospechoso cómo se dio el noviazgo entre el creador de contenido y Buenrostro. Y es que, según Kim, él le decía que “no se sentía atraído” por su actual novia.

Tanto Queen como Lalo Oconner, expareja de Kim, tuvieron reacciones diferentes ante la cercanía de Shantal y ‘Suavecito’ en ‘La mansión VIP’. Oconner declaró en entrevista para Gabo Cuevas que estaba decepcionado y ya no quería saber nada de Kim.

Por su parte, Buenrostro ha dejado ver que, pese a todo, sigue apoyando a su novio. No solo le han mandado mensajes románticos mediante el ‘SuperChat’ de YouTube, sino que también le dijo a su público que tenía sospechas de estar embarazada.

La exparticipante de ‘La granja VIP’ reconoció haber “cruzado una línea” con ‘Suavecito’ y desea poder hablar con Lalo para aclarar las cosas. Aunque dijo tener fe en una reconciliación, contó que, si la ruptura es definitiva, se irá a Miami a trabajar.

Kim Shantal / Redes sociales

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¿Qué dijo ‘Suavecito’ sobre una posible reconciliación con Kim Shantal?

Hace unas horas, ‘Suavecito’ y Kim Shantal se besaron frente a las cámaras. Para muchos, esto fue un indicativo de que podría haber una reconciliación entre ellos.

Nada más lejos de la realidad. Y es que, tras lo ocurrido, el influencer se sinceró y dijo haber cometido un error. Afirmó que amaba mucho a Queen Buenrostro y no quería que su relación terminara por todo lo que estaba sucediendo dentro del reality.

“No cambiaría la vida que tengo con Queen allá afuera por un ratito de estar bien con ella (Kim Shantal). Sé el infierno que me va a dar”. Suavecito

Además del amor que dice profesarle a Queen, sugirió que Kim era una chica algo “complicada”, recordando todos los malos comentarios que hizo en su contra tras la ruptura.

Cabe destacar que, hasta el momento, ni Lalo ni Buenrostro han dado declaraciones acerca de los recientes sucesos entre Kim y ‘Suavecito’ en ‘La mansión VIP’.

¿Quién es ‘Suavecito’, expareja de Kim Shantal?

Luis Guillén González, mejor conocido como ‘Suavecito’ , es un influencer mexicano.

Actualmente tiene 31 años.

En Instagram, tiene poco más de 132 mil seguidores.

Su nombre se hizo tendencia tras hacerse pública su relación con Kim Shantal.

Se le ha visto en varios realities como ‘La venganza de los exs VIP’ y ‘Los 50’.

En 2025, comenzó un romance con Queen Buenrostro.

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