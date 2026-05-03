¿Ruptura definitiva entre Queen Buenrostro y Suavecito? Estalla polémica tras La mansión VIP

Lo que parecía solo un drama más de reality escaló rápido a las redes. Tras salir de La mansión VIP, Queen Buenrostro explotó en vivo, dejó de seguir a Suavecito y dejó frases que desataron sospechas, celos y viejas historias ¿con Kim Shantal?
¿Por qué Queen Buenrostro dejó de seguir a Suavecito tras La mansión VIP?
La eliminación de Queen Buenrostro de La mansión VIP no marcó el final del foco mediático, sino el inicio de una tormenta fuera de cámaras. Fue durante una transmisión con Dalas Review que la influencer decidió hablar sin filtros sobre lo que vivió dentro del reality de HotSpanish y, sobre todo, sobre la actitud de su entonces pareja, Suavecito.
Ahí, Queen dejó claro que una de las razones que más la molestaron fue sentirse expuesta y mal parada frente a los demás participantes. Según explicó, el conflicto que detonó su pleito con Sol León y otros habitantes no fue contado de manera correcta por Suavecito, quien además no la defendió como ella esperaba.
A esto se sumó una actitud que para Queen fue decisiva: tras su eliminación, Suavecito se mostró sonriente y relajado casi de inmediato. Para ella, ese gesto fue incongruente, incluso hipócrita, considerando el contexto emocional. Fue entonces cuando decidió marcar distancia y ejecutó el movimiento que incendió las redes: dejó de seguirlo en Instagram, dejando claro que algo se había roto.
“Yo quedo como la tóxica, como la que lo controlaba, como la mala, como esto, cuando hubo muchas ocasiones donde tanto él como yo, no te voy a mentir, tenemos ciertas escenas de celos”, dijo Queen Buenrostro, una frase que muchos interpretaron como el resumen de una relación desgastada por la exposición pública.
¿Queen Buenrostro terminó a Suavecito en vivo tras salir de La mansión VIP?
Las declaraciones de Queen Buenrostro en Dalas Review no solo fueron tendencia: también abrieron un debate sobre fama, apoyo y quién se beneficia más de la relación. La influencer dejó entrever que Suavecito minimizó su propia carrera y, de paso, aprovechó su exposición.
El momento más comentado llegó cuando Queen reaccionó a fragmentos de una transmisión donde Suavecito habría dicho: “Yo afuera tengo la vida resuelta. Yo quería que mi novia entrara para que la gente la conociera”.
La respuesta de Queen fue inmediata pero no directa. La influencer compartió un Tiktok donde las frases fueron detonantes: “Mijo, al que nadie conocía, es a ti. Tienes un millón de seguidores en TikTok, cuando tu novia, a la que nadie conoce, tiene casi 9 millones. Te montaste en un vuelo internacional por primera vez en tu vida justamente por Queen”.
Horas después, Queen resumió todo con una respuesta breve pero contundente al video que circulaba en TikTok: “Yo tampoco entendí”.
Ese comentario bastó para confirmar que el malestar iba más allá de un simple unfollow y que la ruptura emocional ya estaba sobre la mesa.
¿Michelle Landó provocó la ruptura entre Queen Buenrostro y Suavecito en La Mansión VIP? Esto se sabe del conflicto
Como suele pasar en La mansión VIP, las historias del pasado regresan justo cuando menos conviene. Poco después del distanciamiento entre Queen Buenrostro y Suavecito, comenzaron a circular rumores que señalaban a Michelle Lando como una posible pieza clave en la decisión.
Durante una de las charlas nocturnas del reality, se comentó que Michelle Lando y Suavecito tuvieron algo que ver en el pasado. Incluso, algunos seguidores recordaron viejos rumores que los vinculaban cuando Suavecito aún estaba con Kim Shantal, lo que reavivó acusaciones de supuesta infidelidad.
Aunque nada de esto ha sido confirmado, Michelle Lando sí habló al respecto y reconoció que existió algo tiempo atrás, pero dejó claro que hoy no tiene interés en retomar contacto. Aseguró que prefiere mantener su distancia y no construir ningún tipo de vínculo con Suavecito dentro o fuera del reality.
Este detalle fue suficiente para que muchos interpretaran que Queen Buenrostro no solo reaccionó a actitudes recientes, sino también a historias que nunca terminaron de cerrar.
¿Por qué Kim Shantal entra a La mansión VIP y cómo afecta a Suavecito?
Cuando parecía que el drama no podía crecer más, Kim Shantal apareció en escena. La influencer y exnovia de Suavecito entró a La mansión VIP el martes 28 de abril, el mismo día en que se confirmó la cuarta eliminación del reality, correspondiente a Socio Sánchez, quien fue el menos votado.
La presencia de Kim Shantal no pasó desapercibida, sobre todo porque su ruptura con Suavecito también estuvo rodeada de polémica. Ambos terminaron en junio de 2024, luego de semanas de rumores. En su momento, Kim habló de la necesidad de tomar caminos separados para encontrar la felicidad, mientras que Suavecito expresó decepción y confirmó el fin de la relación.
Con el tiempo, trascendió que su separación estuvo marcada por supuestas infidelidades y diferencias personales, temas que hoy vuelven a salir a la superficie con fuerza. Para muchos seguidores, la entrada de Kim a La mansión VIP terminó de cerrar el círculo y reforzó la idea de que Queen Buenrostro no estaba equivocada al cuestionar actitudes y lealtades.