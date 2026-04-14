Participante de ‘La mansión VIP’ llora a dos días del estreno, ¿abandona el reality?: “Me hace falta”

La tensión y el drama comienzan a surgir en ‘La mansión VIP’, reality digital creado por ‘HotSpanish’. Y es que, a casi dos días desde su estreno, una participante se quiebra y rompe en llanto, teniendo que ser consolada por sus compañeros.¿Abandona el show? Esto es lo que se sabe.

La mansión VIP / Redes sociales

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¿Qué es ‘La mansión VIP’ y quiénes son los participantes?

‘La mansión VIP’ es un concepto que busca competir con grandes producciones como ‘La casa de los famosos’ y ‘La granja VIP’. Es un formato 24/7 que se puede ver gratis en el canal de YouTube de ‘HotSpanish’.

En entrevista para TVNotas, el influencer contó que invirtió mucho no solo en la estética del lugar, sino también en traer celebridades polémicas, por lo que confía en que pueda gustar al público.

“El concepto, la manera en la que el público apoyará a sus creadores, las puntuaciones. No habrá confesionario. Estarán unos guardias protegiendo mi casa. Durará 30 días y los colores no serán aseñorados, sino juveniles. En otros formatos permiten alcohol una vez a la semana, pero aquí será un poco más accesible. Habrá barra libre los viernes. La gente enloquecerá”, puntualizó.

Estos son los famosos que participan:

Carlos Alberto Fuentes

Queen Buenrostro

‘El Suavecito’

Eli Esparza

Sol León

Aldo Arturo

Niurka Marcos

Katy Cardona

Alfredo Adame

Aída Victoria

Jessica Sodi

Maza Clan

Rocío Sánchez del Río

Bruno Espino

Agustín Fernández

Naim Darrechi

Sobre el tema de las nominaciones y eliminaciones, dijo: “Se tomarán los 2 últimos lugares del Super Chat y los otros 2 saldrán por las votaciones que hagan entre los mismos (habitantes). La votación será cara a cara y los domingos se eliminará. Ojo, los lunes llegará una persona nueva. Eso le dará frescura y se mantendrán los 16”.

Habitantes de ‘La mansión VIP’ / Archivo TVNotas y redes sociales

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¿Qué participante de ‘La mansión VIP’ rompió en llanto?

Durante su segundo día de estreno, ‘La mansión VIP’ vivió un momento muy emotivo. Y es que Aida Victoria rompió en llanto. En una plática sincera con Carlos Alberto y Sol León, dijo extrañar mucho a su hijo y que tenía muchas ganas de verlo.

“Todo el tiempo ve cosas mías. Él (mi hijo) como que me está viendo y él sabe, pero yo no lo veo a él, entonces como que sí me hace falta mucho su carita” Aida Victoria

Al ver que estaba llorando, Sol y Carlos la abrazaron. El hombre se dijo muy sorprendido, pues pensaba que Aída era una persona que “no mostraba emociones”, a lo que León le respondió que era completamente normal que necesitara a su hijo.

“Es que es su hijo, su entraña. Ella lo parió, a ella le dolió. Yo sí la entiendo porque, cuando uno tiene que dejar a los hijos, te da mucho estrés, mucha ansiedad”, dijo la empresaria mientras abrazaba a su compañera.

Al final, Aida pudo tranquilizarse. No obstante, mucho se comenzó a especular sobre que sería la primera en abandonar el show por voluntad propia. Y es que la celebridad se ha dicho muy triste por no ver a su pequeño. Hasta el momento, no se ha mencionado de manera oficial que la joven vaya a dejar el reality.

¿Quién es Aida Victoria, participante de ‘La mansión VIP’?

Aida Victoria Merlano es una influencer colombiana de 26 años.

Comparte contenido relacionado con moda, belleza y estilo de vida.

Fue exnovia del famoso influencer Westcol.

Tiene más de 8.5 millones de seguidores de Instagram.

Hace algunos años, se vio envuelta en polémica tras ser señalada de haber ayudado a su mamá, quien era una política venezolana, a huir cuando estaba siendo buscada por las autoridades por delitos electorales.

Si bien su nombre real era Caroline, decidió cambiarlo a Aida Victoria tras el escándalo con su mamá.

En 2025, nació su primer hijo. Lo tuvo con Juan David Tejada, otro influencer, de quien actualmente está separada.

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