Hermana de el Temach revela cómo cambió su relación con el infuencer: ¡Ya no se hablan! ¿Por qué?

Alex Castilleja habló recientemente sobre la relación que mantiene con su hermano, ‘el Temach’, el polémico influencer que da consejos a machos, y cómo cambió la dinámica entre ambos desde que él se convirtió en influencer.

Según relató, hubo momentos en los que las conversaciones entre los dos se volvieron más complicadas, pues sentía que varias de sus opiniones eran interpretadas automáticamente como “creencias feministas”, situación que terminó impactando la manera en que convivían y dialogaban dentro de su entorno familiar.

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Hermana de El Temach dice que ya no le habla; así explicó su distanciamiento. / Redes sociales

¿Quién es ‘el Temach’?

‘El Temach’, quién anteriormente explicó por qué Ángela Aguilar supuestamente es “mejor” que Cazzu, es un creador de contenido y personalidad de redes sociales nacido el 29 de octubre de 1987. Alcanzó popularidad principalmente en plataformas digitales gracias a sus videos relacionados con motivación, relaciones personales y consejos de autoayuda para hombbres, temas que comparte a través de su canal de YouTube y otras redes sociales.

Antes de consolidarse en YouTube, comenzó creando contenido en TikTok y posteriormente expandió su presencia digital en 2021. Actualmente suma millones de seguidores y algunos de sus videos se han vuelto virales, entre ellos “10 maneras de enamorar”.

Además, suele compartir videoblogs y reflexiones personales sobre relaciones de pareja y dinámicas sociales, mientras se define públicamente como un “macho alfa”.

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¿Cómo es la relación entre ‘el Temach’ y su hermana?

Alex Castilleja habló en una entrevista con la BBC sobre la relación que mantiene actualmente con su hermano, ‘el Temach’, que anteriormente criticó a Ana Martín, y aseguró que ya no tiene comunicación con él.

“No me gusta decir ‘el Temach’ porque para mí es una persona completamente distinta. Así que soy hermana del ser humano que él fue” Hermana del Temach

Además, señaló que una parte importante del mensaje del influencer gira alrededor de la idea de que los hombres se sienten invisibilizados, aunque destacó que él no siempre pensó de esa manera.

Alex Castilleja aseguró que identifica similitudes entre el contenido de su hermano y el del influencer Andrew Tate. También habló sobre cómo cambió la dinámica entre ambos con el paso del tiempo.

“Cualquier cosa que yo expresara… se tomaba como una creencia feminista… una afrenta a su persona”. Hermana de ‘el Temach’.

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Alex Castilleja habla de El Temach y revela cómo cambió tras hacerse famoso. / Redes sociales

¿Por qué ‘el Temach’ hace contenido para “machos”?

Según relató Alex Castilleja, antes de dedicarse al contenido de redes sociales, ‘el Temach’, que anteriormente habló sobre la paternirdad, tenía interés por el arte, estudió teatro en la Ciudad de México y posteriormente se mudó a Los Ángeles con la intención de convertirse en actor. Sin embargo, tras una ruptura sentimental y dificultades para encontrar trabajo, decidió abrir un canal enfocado en contenido masculino y relaciones personales.

Además, explicó que, desde su perspectiva, el proyecto comenzó con una intención distinta. “Creo que al principio fue muy noble la forma en que quería ayudar a otros hombres a sentirse valiosos y con autoestima, y así fue como empezó”, comentó.

También aseguró que con el tiempo notó cambios en la manera en que él abordaba sus contenidos:

“Le entró este complejo de Mesías, como si él fuera quien tiene que arreglar los problemas de los hombres. Él cree algunas cosas… y otras solo las está experimentando para ver qué funciona mejor con el algoritmo”. Hermana de ‘el Temach’.

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Hermana de El Temach revela incómodos momentos con el influencer. / Redes sociales

¿Cuánto dinero gana ‘el Temach’?

De acuerdo con un reportaje de la BBC, el crecimiento del Temach en plataformas digitales también se ha reflejado en el aspecto económico. Según la publicación, entre abril de 2025 y abril de 2026 el influencer presuntamente habría obtenido alrededor de 1.5 millones de dólares únicamente por visualizaciones en redes sociales.

La misma investigación señala que otra de sus fuentes de ingresos provendría de los llamados “super chats” en YouTube, herramienta mediante la cual los seguidores pueden enviar aportaciones económicas durante las transmisiones en vivo. Según la BBC, por ese concepto habría generado entre 200 y 300 mil dólares en el mismo periodo.

Además del contenido digital, ‘el Temach’ también ofrece talleres y actividades dirigidas a su comunidad para ser un “macho alfa”. La BBC indicó que estos espacios presuntamente le habrían dejado ingresos aproximados de 800 dólares, como parte de las distintas actividades que actualmente forman parte de su proyecto en redes sociales.

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