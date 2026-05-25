Lupita Villalobos revela las secuelas que le dejó el hematoma cerebral; perdió la audición y terminó en urgencias

Entre sustos, hospital y una recuperación que sigue en proceso, Lupita Villalobos rompió el silencio sobre el hematoma subdural que puso en riesgo su salud. La influencer ya trabaja, pero admite que no está al 100 y reveló síntomas que preocupan.

Mira: Lupita Villalobos revela detalles sobre presunta infidelidad de su esposo y su distanciamiento, ¿Cómo se ente

Lupita Villalobos se retira de la pelea con Kim Shantal en Supernova por motivos de salud. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Lupita Villalobos y qué es un hematoma subdural?

La creadora de contenido Lupita Villalobos sorprendió a sus seguidores al revelar que fue diagnosticada con un hematoma subdural, una acumulación de sangre en el cerebro, cerca de la duramadre (las membranas que protegen el cerebro y la médula espinal), que suele estar relacionada con golpes fuertes en la cabeza, especialmente en deportes de contacto como el boxeo o el futbol americano.

En su caso, la situación resultó alarmante porque Lupita Villalobos se encontraba en plena preparación para participar en Supernova, un evento donde influencers y famosos suben al ring. Aunque la influencer no ha confirmado que los entrenamientos fueran la causa directa, el contexto encendió las alertas sobre los riesgos físicos.

El problema no fue menor. La propia Lupita ha contado que los síntomas fueron intensos e inesperados, lo que la llevó a detener su rutina de inmediato y priorizar su salud.

Lee: ¿Lupita Villalobos y su esposo siguen en crisis? Critican a Juan por su actitud tras su visita en el hospital

¿Cuáles fueron los síntomas del hematoma cerebral que sufrió Lupita Villalobos?

Desde los primeros días, Lupita Villalobos experimentó señales claras de que algo no estaba bien. La influencer detalló que perdió el control de su cuerpo en momentos clave, lo que impactó profundamente a su familia.

Lupita Villalobos “No controlaba mi cuerpo, mi cerebro no le mandaba la señal a mi pierna izquierda para caminar... para mi familia fue muy impactante porque yo me paraba al baño y todos se me quedaban viendo”.

Este tipo de síntomas, relacionados con el hematoma subdural, evidencian lo delicado del cuadro, ya que afectan directamente funciones neurológicas. Lupita optó por cancelar su pelea en Supernova y fue hospitalizada durante una semana, periodo en el que los médicos realizaron estudios para determinar el tratamiento adecuado.

Además reveló más detalles del momento crítico. Todo comenzó tras un accidente y una carga intensa de trabajo. Relató que un día, al salir de unas oficinas, comenzó a sentirse mal: Se mareó, perdió la audición momentáneamente y vivió un episodio que pensó era ansiedad, sin saber que su cerebro ya estaba comprometido. Incluso mencionó que cuestionó a Aaron Mercury, otro influencer competidor del Supernova, sobre si era normal sentir dolor en el cerebro tras golpes, lo que aumentó su preocupación.

Días después llegó el punto más crítico: dejó de escuchar, perdió la estabilidad y terminó en el suelo. Su siguiente recuerdo fue estar en urgencias, donde finalmente recibió atención médica.

Mira: Lupita Villalobos desmiente infidelidad de su esposo, pero... ¿sí habrá divorcio? “Un momento complicado”

¿Qué secuelas tiene Lupita Villalobos tras el hematoma en el cerebro?

A más de un mes del diagnóstico,Lupita Villalobos confirmó que aún no está completamente recuperada. Aunque ya retomó sus actividades en redes sociales, reconoce que su cuerpo sigue enviando señales.

Una de las secuelas que más llamó la atención fue la pérdida parcial de audición: “De repente tengo sordera de este lado (derecho)”, confesó.

También mencionó otros síntomas persistentes relacionados con la presión y el equilibrio, como molestias al estar en lugares altos o cambios bruscos de postura: “Tengo dolor en el elevador cuando está a mucha altura... supongo que es por la presión. Y si estoy mucho tiempo sentada y me pongo de pie rápido, me mareo”.

Estos efectos son comunes en procesos de recuperación neurológica, donde el cuerpo necesita tiempo para estabilizarse tras una lesión cerebral.

¿Cómo va la recuperación de Lupita Villalobos y qué cuidados sigue?

Pese a las complicaciones, Lupita Villalobos ya volvió a su rutina laboral en plataformas digitales, lo que indica avances en su estado de salud. Sin embargo, ha tenido que aprender a adaptarse a sus limitaciones actuales.

La influencer compartió que incluso desarrolló un método para evitar los mareos: estirar las piernas, respirar profundo, oxigenar el cerebro y levantarse lentamente.

Además, continúa bajo tratamiento médico: “Y ya por último, me pasa que tomo un medicamento que me da mucho sueño; es para desinflamar el cerebro y me da mucha hambre pero fuera de eso estoy bien”.

Aunque su mensaje final es optimista, queda claro que su recuperación sigue en proceso. El caso de Lupita Villalobos pone sobre la mesa la importancia de escuchar al cuerpo, especialmente en actividades de alto impacto como el boxeo, incluso cuando se trata de eventos de exhibición.

Así reveló Lupita Villalobos las secuelas de su hematoma: