Abelito: De La casa de los famosos México al cine junto a Bad Bunny

Tras de concluir con éxito su participación en La casa de los famosos México, Abelito ya dio sus primeros pasos en la actuación y ahora se alista para estrenar su próximo proyecto, pero esta vez será en el doblaje. ¿En qué película será?

Abelito alista nuevo proyecto. / Foto: Redes sociales

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¿En qué película participará Abelito, al igual que Bad Bunny?

En medio de los éxitos que ha cosechado Abelito en la comedia y la actuación, sorprendió a propios y extraños al anunciar su próximo proyecto en el cine. El creador de contenido prestará su voz a un personaje de la película “Minions & Monstruo”.

Cabe resaltar que “Minions & Monstruos” llegará a los cines de México el próximo 1 de julio, y también será parte del proyecto el cantante Bad Bunny, quien formará parte de la banda sonora del filme.

Bad Bunny participará en la misma película que Abelito. / Redes sociales

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¿Qué dijo Abelito de su debut en el doblaje tras éxito en La casa de los famosos México?

La noticia se dio a conocer a través de sus historias, donde Abelito se mostró emocionado al compartir la publicación oficial que compartió la compañía: “Estoy llorando, ya quiero que vean la peli. Dejamos el todo el corazón y está divertidísima”, expresó.

Posteriormente, compartió un nuevo mensaje en el que resaltó que se trataba de un sueño que se hizo realidad: “Hay sueños que parecen imposibles hasta que un día te ves viviéndolos. Hoy estoy cumpliendo uno de los más grandes de mi vida: formar parte de una película que sé que pasará a la historia”, señaló.

Varios excompañeros del reality show, así como colegas del medio, manifestaron sus mejores deseos al creador de contenido y se mostraron orgullosos de que dé un nuevo salto en la industria del entretenimiento. Mientras las expectativas crecen, muchos ya esperan el estreno del filme.

Abelito a través de sus historias de Instagram. / Redes sociales

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¿Cuáles han sido los proyectos de Abelito tras salir de La casa de los famosos México?

Después de su exitoso paso por La casa de los famosos México, Abelito logró abrirse paso en la actuación, primero lo hizo en la puesta en escena “El tenorio cómico”, y después se incorporó a “Divorciémonos, mi amor”.

Además, también ha participado en algunos programas unitarios de comedia como “Vecinos”, donde sorprendió con una actuación junto a Aldo de Nigris, con quien también ha colaborado en contenido para redes sociales.

Abelito sorprende con nuevo proyecto. / IG: @el_abelito_oficial

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