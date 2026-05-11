Exparticipante de La casa de los famosos México revela haberse besado con otro hombre en pelicula: “Fue incómodo”

Aunque ya tiene mucho que terminó la polémica segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’, algunos de los exconcursantes siguen dando de qué hablar.

Un exparticipante que estuvo a punto de llegar a la final reveló que en una película se tuvo que besar con un hombre, pero le resultó incómodo. ¿De quién se trata? Te dejamos todos los detalles.

Un habitante de una temporada de ‘La casa de los famosos México’ mencionó haberse sentido incómodo al protagonizar escena gay con otro hombre. / Facebook: La casa de los famosos México

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¿Quién es el concursante de ‘La casa de los famosos México que se besó con un hombre en una película y le resultó incómodo?

Se trata de Sian Chiong, exparticipante de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’, que recientemente mencionó que le resultó incómodo besar a un hombre para la escena de una película.

El actor de origen cubano quedó en el séptimo lugar del reality show de la segunda temporada en 2024 y, tras su salida, causó polémica por la actuación que tuvo durante el programa de televisión.

Tras casi dos años de su participación, ha formado parte de algunos proyectos de televisión, ahora, vuelve a ser polémica este 2026.

Recientemente habló sobre una producción cinematográfica que está realizando, pero se encontró durante las grabaciones algo con lo que para él fue, ¡incómodo!

Mencionó que en una de las escenas se besó con otro hombre y no fue tanto de su agrado. ¿Por qué fue incómodo para el cubano?

Sian Chiong reveló haberse sentido incómodo por un beso gay en una película. / Foto: Redes sociales.

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¿Qué dijo Sian Chong sobre el beso con otro hombre en una película?

Al ser increpado por los medios de comunicación, los reporteros le preguntaron a Sian Chong sobre los proyectos que tenía próximos.

Ante esto, el actor mencionó que estaba realizando una película, de la cual no dio el nombre, y detalló que no se ha estrenado en cines, pero sí dio adelantó que tiene una escena de un beso con ¡otro hombre!

Para el actor no fue mucho de su agrado, ya que la caracterizó como “la escena más incómoda que le ha tocado grabar en toda su vida”.

“Hice una película que tampoco se ha lanzado todavía, donde sí tuve una escena que me tocó besarme con un hombre. Es probablemente la escena más incómoda que he grabado en toda mi vida”. Sian Chong.

Sian Chong enfatizó ser heterosexual, al igual que el actor con el que se besó, de quien tampoco dio nombre, pero sí afirmó que el director les manifestó repetir la escena varias veces, debido a que “no quedaba”.

“Tuvimos que repetirla varias veces porque no salía. O sea como que el director decía: ‘Es que los dos se están besando (…) Se ve que no quieren besarse’. Entonces lo hicimos como tres veces”. Sian Chong.

Por último, mencionó que el director les manifestó que si la escena del beso gay entre él y el otro actor no salía, se cancelaría dicho fragmento de la película.

Hasta el momento se desconoce de cuál película se trata, así como el actor con el que se tuvo que besar Sian Chiong para el proyecto. De igual manera, se desconoce la fecha de estreno.

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¿Quién es Sian Chong y qué proyectos ha participado?

Sian Chiong es un actor nacido en La Habana, Cuba. Actualmente tiene 33 años años de edad. Fue reconocido entre el público de la televisión por su participación en ‘La casa de los famosos México’.

Antes de su paso por el reality show, una de las telenovelas más reconocidas del cubano fue ‘La mexicana y el güero’.

A mediados de abril de este 2026, Sian Chiong estuvo en una exhibición ‘Las formas del alma’ en el Hotel Live Aqua Bosques, en Bosques de las Lomas.

Dicha exhibición tenía fotografiados a varios famosos ¡sin ropa! incluido el cubano que se dejó ver sin nada.

Entre los artistas fotografiados también se encuentran José Ron, Maxine Woodside, entre otros más.