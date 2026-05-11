Daniel Bisogno “no toleraba” a su ex, Cristina Riva Palacio, asegura su hermano Alex B: “Es la realidad”

La muerte de Daniel Bisogno, ocurrida en febrero de 2025, fue el comienzo de una batalla entre Alex Bisogno y su excuñada, Cristina Riva Palacio. Y es que no han logrado llegar a un acuerdo con todo lo relacionado con los bienes del conductor de ‘Ventaneando’.

A todo esto, se le sumó el testimonio de Pati Chapoy, quien aseguró que, supuestamente, Alex le habría robado a Daniel casi inmediatamente después de su muerte. Ahora, un nuevo capítulo se escribe. El exconductor de ‘Al extremo’ no solo habla de la supuesta verdadera relación entre su hermano y Cristina, sino que también confiesa algunos detalles sobre la herencia del hoy occiso. Te contamos todo lo que se sabe.

Alex Bisogno / Redes sociales

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¿Qué se sabe sobre la herencia de Daniel Bisogno?

Nunca se ha dicho de manera oficial a cuánto asciende la herencia de Daniel Bisogno. No obstante, en redes sociales se ha especulado que supuestamente sería de 17 millones de dólares, es decir, cerca de 300 millones de pesos mexicanos.

Tras su muerte, Alex Bisogno dio a conocer que su excuñada había roto relaciones con su familia sin un motivo aparente. Según el presentador, Cristina Riva Palacio cambió la chapa de la casa de Daniel, restringiéndoles así el acceso a las cenizas.

De igual forma, Cristina habría iniciado un juicio de intestado, es decir, la ley definirá quién o quiénes serán los herederos. La mujer ha dicho que la única beneficiaria debería ser su hija, pues así lo habría querido Daniel.

Por su parte, Alex, si bien está de acuerdo con esto, ha manifestado que su hermano también querría que sus bienes se usaran para ayudar a su papá. De acuerdo con páginas especializadas en leyes, al menos en México, al no haber un testamento, los hijos son considerados como herederos universales.

En el caso de Daniel, la única beneficiaria sería su hija. Al ser menor de edad, Cristina Riva Palacio fungiría como administradora de los bienes, a menos que un juez determine lo contrario.

Daniel Bisogno / Redes sociales

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¿Daniel Bisogno no quería a su ex, Cristina Riva Palacio? Esto dijo Alex Bisogno

Hace algunas horas, el periodista Hugo Maldonado compartió un adelanto de la entrevista que le realizó a Alex Bisogno y que publicará esta noche. En dicho material, se escucha al presentador acusar a su excuñada de ser una “aborazada” y querer “adueñarse” de la herencia que solo le corresponde a su sobrina.

“Ella, por quererse aborazar con lo económico, porque eso fue lo que sucedió, nos cambió las chapas para que no fuera a salir absolutamente nada de esa casa porque creía que le pertenecía a ella y a su hija, a su hija sí, a ella no”, indicó.

Sobre las acusaciones de robo que tanto ella como Pati Chapoy hicieron en su momento, Alex sostuvo que la propiedad en cuestión tiene un “circuito cerrado de seguridad”, por lo que sería prácticamente imposible que hubiera un robo. También resaltó que, presuntamente, la última voluntad de Daniel fue que Cristina no tocara su fortuna, pues, supuestamente, no confiaba en ella ni tampoco la “toleraba mucho”.

“Daniel no quería. En vida lo dijo muchas veces: que ella no tocara la herencia de su hija. Sí, es importante que aclaremos que ella trabajaba para él. No la soportaba; esa es la realidad. Lo iba a visitar al hospital y Daniel decía: ‘ay, no, ya que se vaya’. Yo me peleaba con ella por esas goleadas. Ella quiere tomar posesión de las cosas y vender, porque eso nos lo dijo a nosotros. Daniel pidió antes de morir que no se vendiera nada hasta que la niña fuera mayor de edad”. Alex B

Hasta el momento, Cristina Riva Palacio no se ha pronunciado ante esto. No obstante, previo a las declaraciones de Alex, Pati Chapoy dio una versión distinta.

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre la relación entre Daniel Bisogno y su exesposa?

En una reciente entrevista para el canal de YouTube de Matilde Obregón, Pati Chapoy aseguró que Cristina Riva Palacio apoyó mucho a Daniel Bisogno durante sus crisis de salud.

“La mujer estuvo al frente de Daniel, ya separados, cuidándolo, porque quien realmente lo cuidó en el hospital fue Cristina”, manifestó.

La conductora también acusó a Alex de, supuestamente, querer “apropiarse” del “legado profesional” de Daniel, algo que, en palabras de la presentadora, jamás podrá, ya que ‘el Muñe’ era “auténtico” y “simpático”.

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