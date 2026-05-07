Pati Chapoy busca boicotear el nuevo programa de Alfredo Adame en su televisora, revelan: “Lo están trabando”

En los últimos años, Alfredo Adame ha estado muy activo en la televisión y los medios digitales, principalmente en realities. Actualmente, se encuentra en ‘La mansión VIP’, un concurso digital creado por el influencer ‘HotSpanish’, y el público tiene la expectativa de que, al menos, será uno de los finalistas.

Recientemente, se ha reportado que, tras salir de este show, tiene planeado hacer su propio programa en TV Azteca. Aunque todo apunta a que podría ser posible por su gran éxito en la primera temporada de ‘La granja VIP’, se reporta que presuntamente tendría que enfrentar un gran obstáculo para lograrlo; Pati Chapoy. Según ha circulado en las últimas horas, la titular de ‘Ventaneando’ presuntamente está intentando boicotearlo. Te contamos todos los detalles.

Alfredo Adame / Mezcalent

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¿Cuál sería el nuevo programa de Alfredo Adame?

Durante una transmisión reciente en su canal de YouTube, el periodista Javier Ceriani informó que, al parecer, Alfredo Adame quiere hablar con los ejecutivos de TV Azteca para lanzar ‘El show de Freddy’.

Recordemos que, mientras estaba en ‘La granja VIP’, creó este segmento en el que hacía dinámicas con el resto de los participantes y los entrevistaba. El presentador confía en que, como programa, podría generar mucho rating.

“Lo que tiene planeado Adame, cuando salga este domingo de ‘La mansión VIP’, es la ilusión de ir a Azteca para hacer ‘El show de Freddy’. Es una motivación que tiene Adame, muy grande. Le vendría muy bien a Azteca”, expresó.

Ceriani mencionó que, desde su participación en ‘La granja VIP’ y ‘Ring Royale’, Alfredo ha logrado ser “tendencia” entre los jóvenes, por lo que un programa suyo podría generar mucho éxito para la televisora.

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Paty Chapoy quiere “sabotear” a Alfredo Adame, revelan

De acuerdo con Ceriani, Pati Chapoy presuntamente sabe sobre la idea de Alfredo Adame y supuestamente se ha propuesto impedirlo a cualquier costo. El comunicador dijo que la conductora “puso el grito en el cielo” y dejó claro que, por ningún motivo, permitirá que Adame haga su programa en TV Azteca.

“Tengo información de los pasillos de Azteca, tengo información, querido amigo, que te están queriendo poner un pie. Te están trabando la posibilidad de que hagas ‘El show de Freddy’. Pegó un grito en el cielo cuando se enteró… Estoy hablando de Pati Chapoy”. Javier Ceriani

Resaltó que la conductora tiene una fuerte influencia dentro del canal, por lo que sería posible que Chapoy presuntamente pudiera “sabotear” a Alfredo Adame.

Si bien nada de esto está confirmado, Alfredo sí llegó a mencionar en el pasado que Pati Chapoy, aparentemente, quiso boicotearlo. Según él, hasta casi impidió que entrara en ‘La mansión VIP’.

“Incluso me querían meter a MasterChef y ella me bajó. Cuando dijeron ‘vamos con Adame a La Granja’, ella respondió que no. Y le dijeron: ‘Pues te friegas, chulita, porque aquí el que trae el rating es Adame’”, declaró en su momento.

Pati Chapoy / Redes sociales

¿Por qué Pati Chapoy y Alfredo Adame están peleados?

La enemistad entre Pati Chapoy y Alfredo Adame data de hace ya varios años. En diversas ocasiones, la presentadora ha tachado de “vulgar” y “vil” al actor por las declaraciones que ha hecho en contra de otras celebridades y hasta sobre ella.

Hace algunos meses, Adame afirmó que Pati siempre lo “despreció” por “decirle sus verdades”, además de que, presuntamente, “le sabe mucha información comprometedora”.

“Me atacó sin justificación: fue baja, vulgar y vil. Yo le respondí… y ya no le gustó. El problema es que le sé muchas cosas, y cada vez que se ponía roñosa, le contestaba y la exhibía. Así ha sido siempre nuestra historia: cada vez que se mete conmigo, sale pateada”, indicó.

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