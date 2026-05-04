Muere Eduardo Lamazón: ¡En los huesos! Así fue una de las últimas apariciones del experto en boxeo

La muerte de Eduardo Lamazón ha llenado de tristeza a sus seguidores, pero también a sus colegas. En últimos meses, había estado lejos de los foros y las grabaciones, y en una de sus últimas apariciones se notaba visiblemente afectado.

Eduardo Lamazón / Redes sociales

¿De qué murió Eduardo Lamazón, experto en boxeo?

Este lunes 4 de mayo se confirmó la muerte de Eduardo Lamazón, especialista en boxeo y uno de los principales colaboradores de TV Azteca en míticas peleas.

Por ahora, no se han dado a conocer las razones de su inesperada muerte a los 69 años. Sin embargo, varias personas señalaron que durante su última aparición pública lucía “muy deteriorado”.

También ha surgido la versión de que habría fallecido el fin de semana pasado a causa de un infarto fulminante, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

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Eduardo Lamazón / TV Azteca

¿Cómo lucía Eduardo Lamazón en sus últimos momentos de vida?

Un reciente video comienza a viralizarse en redes sociales, en el cual, aparece Eduardo Lamazón siendo entrevistado durante un evento de TV Azteca. En la grabación, se nota enfermo y con un poco de dificultad para hablar.

En comentarios muchos coincidieron en que se notaba visiblemente disminuido, pues también estaba acompañado de un bastón. Aquí algunos de los mensajes:



“Que bonitos recuerdos de Eduardo Lamazón”,

“Se extrañará el comentario de Eduardo Lamazón” y,

“Abrazos a don Lama donde quiera que esté”.

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¿Qué famosos han despedido a Eduardo Lamazón?

Uno de los primeros que reaccionó a la triste noticia fue Julio César Chávez, uno de los mejores boxeadores mexicanos de la historia y compañero de Eduardo Lamazón en transmisiones de TV Azteca.

El pugilista mexicano compartió el siguiente mensaje: “ Era un hombre de una lealtad inquebrantable. Años después, la vida nos sentó juntos frente a un micrófono en @aztecadeportes y lo que empezó como trabajo se convirtió en la amistad ”, escribió.

Julio César Chávez se despide de Eduardo Lamazón / IG: jcchávez115

Otro de los que reaccionaron al fallecimiento de Lamazón, fue Carlos Aguilar, conocido como ‘el Zar’, con quien también compartió micrófono en varias transmisiones históricas: “ Con mucha tristeza informo la partida de Eduardo Lamazon! Un hermano que me dio esta vida en el boxeo! Mil gracias Lama Lamita por tu entrega conmigo por tus grandes pláticas y nuestras noches bohemias de boxeo! Te extrañaré siempre ”, expuso.

Carlos Aguilar se despide de Eduardo Lamazón / X: Carlos A Aguilar

A lo largo de la noche, se espera que más compañeros, colegas y amigos, continúen despidiéndose del ícono del boxeo.

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