Sobrino de Edith Márquez muestra cómo es su vida tras muerte de sus padres y emociona con su primer trabajo

La tragedia golpeó de forma implacable a la familia de Edith Márquez a inicios de 2026. Primero fue la muerte de Lily Márquez, su hermana, y apenas dos días después, el fallecimiento del padre de su sobrino, José Camar, quien hoy, con el corazón roto y la voz entrecortada, decide seguir adelante y mostrar sin filtros cómo es la vida después de perder a sus padres.

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Filtran carta de despedida de la hermana de Edith Márquez / Redes sociales

¿De qué murió Lily Márquez, hermana de Edith Márquez?

El miércoles 4 de febrero de 2026, José Camar, sobrino de Edith Márquez, confirmó la muerte de su madre, Lily Márquez, a través de un emotivo mensaje en Instagram que de inmediato tocó fibras sensibles.

“Te voy a amar siempre, toda la vida, tú eres yo y yo soy tú, vives y vivirás en mí siempre. Ahora tengo al mayor angelito de la guarda cuidándome”. José Camar

Aunque en ese momento no detalló públicamente la causa, desde meses atrás se sabía que Lily enfrentaba una dura batalla contra el cáncer de mama. El propio José había pedido ayuda en redes sociales, explicando que los médicos ya no recomendaban más quimioterapias y que buscaban alternativas médicas para intentar salvarle la vida.

Hermana de Edith Márquez / Redes sociales

Incluso se abrió una campaña en GoFundMe para cubrir los elevados gastos médicos, lo que permitió a muchos seguidores conocer de cerca el complicado panorama que vivía la familia Márquez lejos de los escenarios, los reflectores y la fama.

La muerte de Lily no solo dejó un vacío en la vida de Edith Márquez, sino que marcó el inicio del golpe más devastador para su hijo, quien jamás imaginó que el dolor apenas comenzaba.

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¿Cómo anunció José Camar, sobrino de Edith Márquez, la muerte de su padre?

Como si se tratara de una cruel pesadilla, solo dos días después de despedir a su madre, José Camar tuvo que enfrentar otra pérdida irreparable: la de su padre.

El actor confirmó la noticia en su cuenta de Instagram con un mensaje desgarrador que evidenció el estado emocional en el que se encontraba.

José Camar “Parece una terrible pesadilla la que estoy viviendo, pero hoy mi padre también partió al cielo. Mi mayor ejemplo a seguir, mi clon, mi guía, mi apoyo, mi héroe, mi modelo a seguir. Te amo papá vuela alto, guía mi camino como siempre lo hiciste. (...) Descansa por siempre, hoy eres libre de todo”.

Con esas palabras, José dejó claro que, de un momento a otro, quedó completamente solo, enfrentando una etapa de duelo que pocos podrían soportar, y mucho menos hacer pública.

Las reacciones no tardaron en inundar sus redes con mensajes de apoyo, solidaridad y cariño, especialmente de padres y madres que se identificaron con su dolor.

¿Cómo es “La vida después de perder a mis papás”, el video viral de José Camar en TikTok?

Semanas después, José Camar reapareció en TikTok con un video que rápidamente se volvió viral. El clip lleva por título “La vida después de perder a mis papás”, una frase tan sencilla como demoledora.

En las imágenes se le ve caminando por la acera de una calle, recién bañado, con audífonos desgastados al cuello, esperando un Uber. Con voz contenida, comparte uno de los momentos más importantes desde la tragedia:

“Buenos días, estoy esperando mi Uber para ir a mi primer trabajo. Me costó, pero bueno, vamos. Tiene que ser un buen día”. José Camar

Más adelante, ya rumbo al lugar de la cita, confiesa los nervios que lo invaden: “Siento un nudo en mi estómago, pero voy a tratar de enfocarme en lo que tengo que hacer y pues agradecido de que pueda regresar a trabajar”.

José revela que se trata de una sesión de fotos en la que participa como modelo, aunque sin adelantar aún la marca o el proyecto. Al salir, visiblemente más relajado, el joven baja la guardia y deja ver el dolor que sigue ahí, intacto.

José Camar “Ya salí, me fue bien. Estos momentos, por ejemplo, son los más difíciles, porque es cuando normalmente yo hablaba (con sus padres) para contar. Se los cuento a ustedes: me fue muy bien. No puedo enseñar mucho, pero luego lo verán. Espero que me vayan saliendo más y más cosas, porque sí me ayuda a distraerme. Y les hablo a ustedes para contarles cómo me fue. Que estén bien, que tengan linda tarde. Chao.”

La voz se le quiebra, los ojos se le cristalizan y el silencio dice más que cualquier palabra. Un momento que conmovió profundamente a los usuarios, quienes reconocieron su valentía al mostrarse vulnerable.

¿Cómo vive José Camar el duelo por la muerte de sus padres?

En otro video posterior, José Camar agradeció las muestras de apoyo que ha recibido, destacando especialmente los mensajes de padres y madres que se han acercado a él con palabras de aliento.

“La verdad es que solo quería hacer este videíto para agradecer todas las cosas bonitas que me han escrito. He tratado de leer cada palabra y no saben cuánto se los agradezco”. José Camar

El actor aseguró que estos mensajes le ayudan a sobrellevar el proceso y que siente paz al pensar que sus padres estarían tranquilos al saber que no está solo.

“Saber que mucha gente, muchas mamás y muchos papás me han escrito… se siente muy bonito. Es justo lo que ahorita me ayuda”. José Camar

José ha dejado claro que trabajar, crear y comunicarse con sus seguidores se ha convertido en una forma de sanar poco a poco, aunque el dolor siga presente.

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¿Quién es José Camar, sobrino de Edith Márquez e hijo de Lily Márquez?

José Camar es un actor y cantante mexicano que ha comenzado a abrirse camino en el medio artístico por cuenta propia. Se formó como actor en el CEA de Televisa, donde consolidó su vocación desde joven.

En televisión, participó en la telenovela “Quererlo todo”, donde interpretó a un personaje vinculado a una banda delictiva, papel que le dio mayor visibilidad ante el público. Paralelamente, ha impulsado su carrera musical con sencillos como “Dime tú”, “No quisiste” y “Me enteré”, disponibles en plataformas digitales.