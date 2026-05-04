Caso Carolina Flores: ¿Qué le incautaron a Erika ‘N’? Salen a la luz más detalles

El feminicidio de Carolina Flores, exreina de belleza de Baja California asesinada por su suegra, tomó un nuevo giro tras la captura de la responsable, ahora la duda es, ¿cuándo será extraditada Erika ‘N’ y qué le incautaron? Te contamos los detalles del caso.

No te pierdas: Carolina Flores: ¿Cómo fue que Erika ’N’ llegó a Caracas? Revelan ruta de escape que usó ¡en solo un día!

Carolina Flores fue asesinada en Polanco. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Carolina Flores y cómo fue asesinada?

La modelo Carolina Flores fue asesinada el 15 de abril en la zona de Polanco, de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, aunque fue reportado a las autoridades hasta el día siguiente por su esposo Alejandro, situación que generó distintas interpretaciones en torno al caso.

Tras la difusión de un video del crimen en redes sociales, se señaló como presunta responsable a Erika ‘N’, madre del esposo de la víctima. En la grabación se observa el momento en que la modelo recibe seis disparos, además de escucharse un intercambio entre madre e hijo. En el audio, él pregunta: “¿Qué hiciste, mamá?”, mientras ella responde que la modelo la hizo enojar.

Alejandro reacciona diciendo: “¿Qué te pasa? Es mi familia”, a lo que Érika ‘N’ responde: “La familia es mía, tú eras mío y ella te robó”.

No te pierdas: Esposo de Carolina Flores, exreina de belleza asesinada, da sus primeras declaraciones: ¿el lo sabía todo?

Carolina Flores, exreina de belleza asesinada en Polanco, CDMX. / Redes sociales

¿Cuándo sera extraditada Erika ‘N’, presunta feminicida de Carolina Flores?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) dio a conocer que Erika ‘N’ fue aprehendida en Venezuela por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Carolina Flores, de 27 años.

“La Fiscalía CDMX inició la investigación que permitió establecer su probable participación. Con base en los datos de prueba recabados, el 17 de abril de 2026, a un día de presentada la denuncia, se obtuvo de un juez de control la orden de aprehensión correspondiente”, dijo la dependencia capitalina en un comunicado.

Ante esto, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Interpol lanzó una ficha roja para su búsqueda internacional, lo que permitió a las autoridades venezolanas localizarla y detenerla, sin embargo, hasta el momento no se tiene fecha exacta de su extradición.

“La persona detenida se encuentra bajo custodia de las autoridades de ese país, en tanto se realizan las gestiones necesarias para formalizar su extradición a México”, puntualizó la autoridad de CDMX.

No te pierdas: Leticia Calderon se quiebra al hablar de inesperada muerte de muy querida y famosa actriz: “Es una pena”

Suegra de Carolina Flores, presunta feminicida de la modelo, encontrada en Venezuela. / Redes sociales

¿Qué le incautaron a Erika ‘N’, presunta feminicida de Carolina Flores?

A través de su cuenta de Instagram, la influencer La parcera Jostin, reveló cartas y mostró el pasaporte de Erika ‘N’, la presunta feminicida de Carolina Flores, además, detalló que le incautaron dos celulares y una tablet, mediante las cuáles se comunicaba con su hijo Alejandro.

“Le incautaron su teléfono, ella fue capturada en Venezuela, en estos dos teléfonos y una tablet, que ella poseía, con muchísimo dinero, que todavía no se ha descifrado la cantidad de dinero que llevaba, pero era mucho, en su teléfono dejaba cartas a su hijo y se las enviaba, que las enviaba, ella hacía notas en su tablet y teléfono, le tomaba captura y se las enviaba a través de mensaje a su hijo para así no textear en WhatsApp”, dijo la creadora de contenido.

En uno de los textos, la señora le decía a Alejandro que esperaba que Carolina Flores se recuperara, pues presuntamente él le mintió diciéndole que la exreina de belleza no estaba muerta, aunque ella se enteró de la verdad por las noticias. En una de las cartas, creada el 17 de abril, le dice:

“Recordando que hice, por qué lo hice, ¿soy la suegra asesina?, ¿una psicópata?, no, no, no, ella me llevó a eso, sus malos modos, berrinches y caprichos de niña chiquita, sus majaderías, siempre me hacía caras, ella me corrió y tú no hiciste nada, eso me causaba un dolor que me cegaba tanto, sentía que había perdido todo porque antes de ella éramos felices. Siempre háblale a tu hijito de mí y cuídalo como yo te cuide, mi gran tesoro, mi niño bonito, si pudieras sentir en algún momento todo el amor que te di desde que te tuve en mis brazos, es lo que más deseo, pero sé que ahora no quieres saber nada más de mí y ese silencio de tu parte me está matando, no quise hacerle daño, solo quería que me diera mi lugar, era como darle cinturonazos a un niño, por Dios que se disparó sola”. Fragmento de la carta de Erika ‘N’.

Resaltó que cuando Alejandro le preguntó que le hizo a Carolina Flores, justificó sus acciones, mencionado que solo quería “solo castigarla por grosera y mamon*, pero no para hacerle daño, yo tenía el arma para protegerme”.

“No pude dormir pensando que va a pasar ahora, no por mi, sino por ti y mi nieto, no sabes cómo desearía que estuvieses aquí conmigo y empezáramos de nuevo los cuatro, un nuevo comienzo como cuando estábamos juntos, pero sé que nunca me vas a perdonar, lo entiendo. Yo pido todas las noches por Caro, aunque fui yo misma quien la llevo a su destino. Si pudiera retroceder el tiempo, jamás hubiera permitido esa relación, tú merecías más y yo sabía que no ibas a ser feliz, no me odies, ya no veas atrás, podríamos estar juntos, pero necesitas perdonarme, perdóname hijo”. Carta de la exsuegra de Carolina Flores.

No te pierdas: Amiga de Carolina Flores revela detalles del asesinato de exreina y relación con Érika “N": “La maltrataba”